Terme di Popoli, centro di prima scelta per le cure dei bambini

Un centro d’eccellenza del territorio, termale e riabilitativo, punto di riferimento importante per numerose attività. E al quale, sempre più, ci si rivolge anche per le cure dei bambini: fra i fiori all’occhiello di Terme Inn Popoli, infatti, ecco le cure termali e tecniche idrotermali per i più piccoli.

“Le cure termali, poco invasive e prive di effetti collaterali, sono una strategia semplice e naturale per contrastare e prevenire molte patologie che nel bimbo aggrediscono la normale funzionalità respiratoria e uditiva - spiegano i responsabili della struttura -. Tra queste le infiammazioni croniche o a facile recidività a livello nasale, tracheo-bronchiale, dei seni paranasali e, soprattutto, dell’orecchio medio. In altro ambito considerevoli sono inoltre gli effetti benefici della balneoterapia a finalità dermatologica per dermatite atopica ed eczemi”.



Le acque sulfuree di Popoli Terme, infatti, grazie alla presenza di un’alta concentrazione di componenti attive, sono fra le più indicate per gestire e risolvere nei bambini i frequenti problemi cronici delle vie aeree superiori, ma anche le patologie dermatologiche.

In area Orl - Otorinolaringoiatria a Popoli Terme queste acque vengono somministrate ai bimbi grazie alla disponibilità di varie tecniche idrotermali; inalatorie (inalazioni, aerosol, humages, nebulizzazioni), irrigative (lavaggi nasali semplici o micronizzati) o insufflative (insufflazioni endotimpaniche, politzer). Ciascuna di queste tecniche ha la sua specificità e obiettivi.

“Pur facendo riferimento a protocolli oramai ampiamente validati, un esperto specialista otorinolaringoiatra valuta caso per caso quali risulterà più indicato somministrare” aggiungono dalle terme.



“Le cure termali inalatorie ed insufflative offrono di per sé grandi benefici non solo negli adulti, ma soprattutto nei bambini, in particolare per quelli che soffrono di otiti o, più in generale, di infiammazioni recidivanti dell’orecchio medio, problemi che molto spesso in questa fascia di età originano da una certa fragilità immunologica nelle prime difese delle vie respiratorie alte” specificano i responsabili del centro.



Terme Inn Popoli è centro termale e riabilitativo all’avanguardia, accreditato e convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.

