Sabato e domenica la maxipedalata di "Bicincittà", promossa da Comune e Uisp

Sabato 9 e domenica 10 maggio le due ruote saranno protagoniste, a Pescara, per la 40ª edizione di “Bicincittà 2026”, la manifestazione cicloturistica nazionale a carattere non competitivo che promuove lo sport per tutti, la mobilità sostenibile e corretti stili di vita. L’iniziativa, promossa dalla Uisp e dal Comune, insieme all'Università "G. d'Annunzio", che aderisce per la prima volta, si svolgerà domenica (ritrovo alle ore 8) su un percorso di 9,2 chilometri, mentre sabato (dalle 17 alle 20) si svolgeranno le operazioni di iscrizione con la distribuzione delle maglie negli stand allestiti in Piazza della Rinascita, all’interno del Villaggio Bicincittà. Partenza e arrivo della pedalata di domenica sono previsti proprio in piazza. Nei giorni scorsi la presentazione in Comune da parte del sindaco Carlo Masci e dell'assessore allo Sport Patrizia Martelli insieme a Alberto Carulli, presidente della Uisp - comitato Abruzzo e Molise, al prorettore Tonio Di Battista e al questore Carlo Solimene.

Martelli ha ricordato che Bicincittà "coinvolge attivamente le scuole, le famiglie e le associazioni del territorio, favorendo l’aggregazione, l’inclusione e la partecipazione intergenerazionale. Il programma si articola in più momenti, essendosi già svolto (da gennaio) un Concorso di idee rivolto agli studenti (10 istituti comprensivi e due scuole superiori aderenti) su tematiche sociali e ambientali, inoltre durante un convegno universitario (il 16 aprile) si è parlato di mobilità sostenibile e poi c'è la tradizionale pedalata cittadina conclusiva, che si svolgerà il giorno della Festa della mamma. Tanti momenti diversi di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità ambientale, della sicurezza stradale e del benessere psicofisico, tutto nel più ampio circuito nazionale di Bicincittà". Masci prevede "una grande partecipazione", in linea con gli anni scorsi - nel 2025 c'erano 1.400 persone - e in vista della maxi pedalata ha evidenziato "il ruolo straordinario delle associazioni nella nostra città, sempre presenti e molto attive". Di Battista ha annunciato che "per Bicincittà, l'Università metterà a disposizione degli studenti delle biciclette, volendo favorire l'uso delle due ruote: la bici, infatti, ha effetti benefici sulla salute e sulla qualità dell'aria, consente di spostarsi più rapidamente e di ammirare la città. Mi auguro che gli studenti dell'università partecipino e annuncio che doneremo 1.400 magliette di Bicincittà".

"La manifestazione ciclistica non competitiva è rivolta a un’ampia platea di partecipanti", ha detto Alberto Carulli della Uisp lanciando un appello ad esserci a "cittadini di tutte le età, famiglie e bambini, studenti e docenti degli istituti scolastici di Pescara, Montesilvano e Spoltore, universitari, associazioni sportive e del territorio, appassionati di ciclismo e mobilità sostenibile. Saranno raccolte offerte per il progetto solidale "Insieme si può", che promuove lo sport inclusivo rivolto ai ragazzi con disabilità". E proprio per i ragazzi con disabilità Elisabetta My dell'associazione #SiPuoFare ha annunciato che saranno disponibili tre special bike per partecipare alla pedalata e "i nostri giovani aspettano questo momento". "Per la prima volta ci sarà anche l'Avis Pescara, per promuovere un corretto stile di vita", ha annunciato il presidente Vincenzo Lattuchella ricordando che il centro raccolta di sangue e plasma per l'ospedale di Pescara si trova in piazza Salvo D'Acquisto 19/21. "Pescara è una città sensibile e vive per lo sport", ha fatto notare il questore Solimene evidenziando positivamente i "grandi valori del capoluogo adriatico".

La pedalata, ha annunciato Carulli, seguirà questo percorso (che sarà presidiato dalla Protezione civile ed è prevista la presenza della Polizia stradale e della Polizia locale):

Piazza della Rinascita

Via Nicola Fabrizi

Via Venezia

Piazza Duca D'Aosta

Ponte Risorgimento

Via Conte di Ruvo

Via Gabriele D’Annunzio

Viale Pindaro

Viale della Pineta

Viale Luisa D’Annunzio

Via Camillo De Nardis

Lungomare Giovanni XXIII

Lungomare Cristoforo Colombo

Via Andrea Doria

Ponte Asse Attrezzato

Via Raffaele Paolucci

Lungomare Giacomo Matteotti

Piazza I Maggio

Piazza della Rinascita.

Tra tutti gli iscritti saranno estratti i nomi di chi si aggiudicherà cinque biciclette, sacche con i gadget, box degustazioni prodotti e sacche con oggetti per ciclisti. E' prevista anche l'estrazione, tra tutte le mamme iscritte presenti, per l'assegnazione di un gioiello (come prevede il regolamento).