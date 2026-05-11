Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Città Sant’Angelo: i finalisti

La Giuria del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Città Sant'Angelo costituita da VittorinaCastellano, Presidente, Maria Luisa Abate, Giulia Anna Cerretani, Daniela Quieti, Silvia Ciampoli, Ireneo Recchia, Domenico Terenzi e Mario Grilli ha ultimato le valutazioni e sono state aperte le buste per individuare gli Autori finalisti.
“Ringraziando la Giuria per il lavoro competente e puntuale -ha dichiarato la Presidente Castellano- mi corre l'obbligo di ringraziare anche tutti gli Autori che hanno onorato il Premio con la loro partecipazione”.
Di seguito i Finalisti, in ordine casuale, della VII Edizione del Premio:
Sezione poesia in lingua
L'AQUILONE di Fabio Carlini
L'ECO DEL TUO SGUARDO di Maria Luisa Urselli
MONTAGNA D'ETERNA SAGGEZZA di Annarita Di Paolo
DAVANTI ALLO SPECCHIO di Claudia Ruscitti
LA MALINCONIA DEL MARE di Luciana Di Monte
TRA RICCIOLI E FIOCCHETTI di lucia Di Pietro
IL DIVINO DEL MONDO di Nicola Sguera
TREGUA di Emilio Mezzanello
PSICHIATRA di Rita Catelli
IL NONNO di Ferdinando Giammarini
SPEZZATA MA…VIVA di Mara Motta
Sezione Poesia Dialetto
L'UDDEME RECORDE DE NU FIORE di Gabriele Ruggieri
PAPAVARI ROSSI di Sabrina Tonin
MA' SI PU' ARCHĖLE di Ferdinando Giammarini
A VOCE D'A TERRA di Nicola Sguera
COM'ABBALLE di Caterina Franchetta
FAMME SUGNĖ di Annamaria Di Lorenzo
LU VINE DE ZI TIUDORE di Tommasa Primavera
LA STORIE DE LA ATTA MORTE di Giovanna Gizzi
ALMENE NA PRIERE di Marino Appignani
Sezione Poesia Dialetto angolano
LA GIOSTRE DE LA MUNACHELLE di Ferdinando Giammarini
Sezione Racconto
IL SAPORE AMARO DEL GELATO ALLE FRAGOLE di Fabio Carlini
PETRUS ORSEOLI di Sabrina Tonin
SCENDENDO NEGLI ABISSI di Nicola Sguera
LA VOCE di Claudia Ruscitti
LA POLITICA DI UNA VOLTA di Antonio Melchiorre
LA MADONNA DEI BRIGANTI di Ferdinando Giammarini
La Segreteria del Premio contatterà i Finalisti che dovranno confermare la loro presenza alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà sabato 6 giugno 2026 presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo.