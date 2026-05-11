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Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Città Sant’Angelo: i finalisti

Premiazione 6 giugno 2026 presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo

Comunicati Stampa
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La Giuria del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Città Sant'Angelo costituita da VittorinaCastellano, Presidente, Maria Luisa Abate, Giulia Anna Cerretani, Daniela Quieti, Silvia Ciampoli, Ireneo Recchia, Domenico Terenzi e Mario Grilli ha ultimato le valutazioni e sono state aperte le buste per individuare gli Autori finalisti.

“Ringraziando la Giuria per il lavoro competente e puntuale -ha dichiarato la Presidente Castellano-  mi corre l'obbligo di ringraziare anche tutti gli Autori che hanno onorato il Premio con la loro partecipazione”.

Di seguito i Finalisti, in ordine casuale, della VII Edizione del Premio:

Sezione poesia in lingua

L'AQUILONE di Fabio Carlini 

L'ECO DEL TUO SGUARDO di Maria Luisa Urselli 

MONTAGNA D'ETERNA SAGGEZZA di Annarita Di Paolo 

DAVANTI ALLO SPECCHIO di Claudia Ruscitti 

LA MALINCONIA DEL MARE di Luciana Di Monte 

TRA RICCIOLI E FIOCCHETTI di lucia Di Pietro 

IL DIVINO DEL MONDO di Nicola Sguera 

TREGUA di Emilio Mezzanello 

PSICHIATRA di Rita Catelli

IL NONNO di Ferdinando Giammarini 

SPEZZATA MA…VIVA di Mara Motta 

Sezione Poesia Dialetto

L'UDDEME RECORDE DE NU FIORE di Gabriele Ruggieri 

PAPAVARI ROSSI di Sabrina Tonin 

MA' SI PU' ARCHĖLE di Ferdinando Giammarini 

A VOCE D'A TERRA di Nicola Sguera 

COM'ABBALLE di Caterina Franchetta 

FAMME SUGNĖ di Annamaria Di Lorenzo 

LU VINE DE ZI TIUDORE di Tommasa Primavera 

LA STORIE DE LA ATTA MORTE di Giovanna Gizzi 

ALMENE NA PRIERE di Marino Appignani 

Sezione Poesia Dialetto angolano

LA GIOSTRE DE LA MUNACHELLE di Ferdinando Giammarini

Sezione Racconto

IL SAPORE AMARO DEL GELATO ALLE FRAGOLE di Fabio Carlini 

PETRUS ORSEOLI di Sabrina Tonin 

SCENDENDO NEGLI ABISSI di Nicola Sguera 

LA VOCE di Claudia Ruscitti 

LA POLITICA DI UNA VOLTA di Antonio Melchiorre 

LA MADONNA DEI BRIGANTI di Ferdinando Giammarini

La Segreteria del Premio contatterà i Finalisti che dovranno confermare la loro presenza alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà sabato 6 giugno 2026 presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo.

 

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