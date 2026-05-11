Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Città Sant’Angelo: i finalisti

La Giuria del Premio Nazionale di Poesia e Narrativa Città Sant'Angelo costituita da VittorinaCastellano, Presidente, Maria Luisa Abate, Giulia Anna Cerretani, Daniela Quieti, Silvia Ciampoli, Ireneo Recchia, Domenico Terenzi e Mario Grilli ha ultimato le valutazioni e sono state aperte le buste per individuare gli Autori finalisti.

“Ringraziando la Giuria per il lavoro competente e puntuale -ha dichiarato la Presidente Castellano- mi corre l'obbligo di ringraziare anche tutti gli Autori che hanno onorato il Premio con la loro partecipazione”.

Di seguito i Finalisti, in ordine casuale, della VII Edizione del Premio:

Sezione poesia in lingua

L'AQUILONE di Fabio Carlini

L'ECO DEL TUO SGUARDO di Maria Luisa Urselli

MONTAGNA D'ETERNA SAGGEZZA di Annarita Di Paolo

DAVANTI ALLO SPECCHIO di Claudia Ruscitti

LA MALINCONIA DEL MARE di Luciana Di Monte

TRA RICCIOLI E FIOCCHETTI di lucia Di Pietro

IL DIVINO DEL MONDO di Nicola Sguera

TREGUA di Emilio Mezzanello

PSICHIATRA di Rita Catelli

IL NONNO di Ferdinando Giammarini

SPEZZATA MA…VIVA di Mara Motta

Sezione Poesia Dialetto

L'UDDEME RECORDE DE NU FIORE di Gabriele Ruggieri

PAPAVARI ROSSI di Sabrina Tonin

MA' SI PU' ARCHĖLE di Ferdinando Giammarini

A VOCE D'A TERRA di Nicola Sguera

COM'ABBALLE di Caterina Franchetta

FAMME SUGNĖ di Annamaria Di Lorenzo

LU VINE DE ZI TIUDORE di Tommasa Primavera

LA STORIE DE LA ATTA MORTE di Giovanna Gizzi

ALMENE NA PRIERE di Marino Appignani

Sezione Poesia Dialetto angolano

LA GIOSTRE DE LA MUNACHELLE di Ferdinando Giammarini

Sezione Racconto

IL SAPORE AMARO DEL GELATO ALLE FRAGOLE di Fabio Carlini

PETRUS ORSEOLI di Sabrina Tonin

SCENDENDO NEGLI ABISSI di Nicola Sguera

LA VOCE di Claudia Ruscitti

LA POLITICA DI UNA VOLTA di Antonio Melchiorre

LA MADONNA DEI BRIGANTI di Ferdinando Giammarini

La Segreteria del Premio contatterà i Finalisti che dovranno confermare la loro presenza alla Cerimonia di Premiazione che si svolgerà sabato 6 giugno 2026 presso il Teatro Comunale di Città Sant'Angelo.