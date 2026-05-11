Coppa del Mondo di paraciclismo a Montesilvano, chiusura con altre medaglie azzurre

Si chiude a Montesilvano la Coppa del Mondo di Paraciclismo, la UCI Para Cycling Road World Cup, e l’Italia del ct Pierpaolo Addesi conferma il suo ottimo momento, completando la quarta e ultima giornata di gare, dedicata alle prove in linea, con una serie di podi. Dopo le medaglie ottenute nelle cronometro e i successi di sabato nell’handbike, gli azzurri protagonisti anche nell’ultima giornata della tappa in Abruzzo.

A firmare il risultato più prestigioso è Claudia Cretti, che nella categoria WC5 conquista la vittoria allo sprint e la medaglia d’oro, precedendo la cinese Ji Zixian e la canadese Jessica Law. Il terzetto chiude con lo stesso tempo di 1h39’00”, ma è l’azzurra a trovare il guizzo decisivo sul rettilineo finale. Oltre al successo di tappa, Cretti si prende anche la leadership della Coppa del Mondo nella propria categoria.

Al termine della gara, l’atleta ha ricordato Alex Zanardi, scomparso lo scorso primo maggio e a cui la manifestazione è stata dedicata. Cretti ha descritto una corsa complessa, gestita con grande attenzione tattica, caratterizzata dal controllo delle avversarie fino allo sprint decisivo.

Ottimo weekend anche per il settore tandem. Nella prova femminile arriva la medaglia d’argento per Marianna Agostini e Noemi Lucrezia Eremita, superate soltanto dalla coppia britannica formata da Sophie Unwin e Jenny Holl. Terzo posto per l’Irlanda con Katie-George Dunlevy e Linda Kelly.

Podio anche nella gara maschile, dove il tandem composto da Lorenzo Bernard e Paolo Totò chiude al terzo posto alle spalle dell’Olanda di Patrick Bos e della coppia irlandese Damien Vereker–Mitchell McLaughlin.

Nella categoria MC4, infine, doppio piazzamento sul podio per l’Italia: secondo posto per Andrea Biancalani, che diventa leader di Coppa del Mondo nella propria categoria, e terzo per Giacomo Salvalaggio.

Una Coppa del Mondo da assoluta protagonista per l’Italia, che chiude la kermesse sportiva con 17 medaglie complessive e tre maglie di leader di Coppa del Mondo conquistate da Mirko Testa nella categoria MH3, da Claudia Cretti nella WC5 e da Andrea Biancalani nella MC4. Un risultato che conferma la crescita del movimento azzurro e il lavoro portato avanti dal commissario tecnico Addesi, focalizzato sul ricambio generazionale e sulla valorizzazione di nuovi talenti, il tutto con lo sguardo rivolto alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. “Una tappa di Coppa del Mondo particolarmente significativa – dice Addesi – perché le 17 medaglie sono arrivate non solo dall’handbike, settore in cui restiamo ai vertici internazionali, ma anche dal ciclismo tradizionale e dal tandem. L’obiettivo – rimarca – è andare negli Stati Uniti con atleti competitivi in ogni categoria. I risultati di questi giorni ci confermano che il percorso intrapreso è quello giusto”.

L’organizzazione della manifestazione, che chiude con un bilancio più che positivo, è stata affidata al Team Go Fast, con il supporto dell’Union Cycliste Internationale, della Federazione Ciclistica Italiana, del Comitato Italiano Paralimpico, della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e del Comune di Montesilvano.

MB – Gara in linea maschile categoria B

Tristan Bangma (Paesi Bassi) – Oro

Patrick Bos

2 Damien Vereker (Irlanda) – Argento

Mitchell Mc Laughlin

3 Lorenzo Bernard (Italia) – Bronzo Paolo Totò

Leader Coppa del Mondo: Tristan Bangma (Paesi Bassi)

WB – Gara in linea femminile categoria B

Sophie Unwin (Gran Bretagna) – Oro Jenny Holl 2 Marianna Agostini (Italia) – Argento Noemi Lucrezia Eremita 3 Katie-George Dunlevy (Irlanda) – Bronzo Linda Kelly

Leader Coppa del Mondo: Sophie Unwin (Gran Bretagna)

WC5 – Gara in linea femminile categoria C5

Claudia Cretti (Italia) – Oro Ji Zixian (Cina) – Argento Jessica Law (Canada) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Claudia Cretti (Italia)

WC4 – Gara in linea femminile categoria C4

Samantha Bosco (USA) – Oro Julie Debock (Belgio) – Argento Li Xiaohui (Cina) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Samantha Bosco (USA)

WC3 – Gara in linea femminile categoria C3

Wang Xiaomei (Cina) – Oro Tifany Huot Marchand (Francia) – Argento Keiko Sugiura (Giappone) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Wang Xiaomei (Cina)

WC2 – Gara in linea femminile categoria C2

Allison Jones (USA) – Oro Flurina Rigling (Svizzera) – Argento Amelia Cass (Gran Bretagna) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Flurina Rigling (Svizzera)

WC1 – Gara in linea femminile categoria C1

Qian Wangwei (Cina) – Oro Victoria Maria De Camargo e Barbosa (Brasile) – Argento

Leader Coppa del Mondo: Qian Wangwei (Cina)

MC5 – Gara in linea maschile categoria C5

1 Martin Van de Pol (Paesi Bassi) – Oro

2 Daniel Abraham Gebru (Paesi Bassi) – Argento

3 Lauro Cesar Mouro Chaman (Brasile) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Lauro Cesar Mouro Chaman (Brasile)

MC4 – Gara in linea maschile categoria C4

1 Kevin Le Cunff (Francia) – Oro

2 Andrea Biancalani (Italia) – Argento

3 Giacomo Salvalaggio (Italia) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Andrea Biancalani (Italia)

MC3 – Gara in linea maschile categoria C3

1 Louis Hubert (Francia) – Oro

2 Thomas Peyroton Dartet (Francia) – Argento

3 Benjamin Watson (Gran Bretagna) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Louis Hubert (Francia)

MC2 – Gara in linea maschile categoria C2

1 Ewoud Vromant (Belgio) – Oro

2 Florian Chapeau (Francia) – Argento

3 Arthur Bauchet (Francia) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Shota Kawamoto (Giappone)

MC1 – Gara in linea maschile categoria C1

1 Ricardo Ten Argiles (Spagna) – Oro

2 Weicong Liang (Cina) – Argento

3 Thomas Tarou (Francia) – Bronzo

Leader Coppa del Mondo: Weicong Liang (Cina)

Staffetta a squadre

1 Francia – Oro

Johan Quaile (H3)

Anaïs Vincent (H3)

Joseph Fritsch (H4)

2 Stati Uniti – Argento

Ryan Pinney (H3)

Katerina Brim (H2)

Thomas Davis (H4)

3 Mix – Bronzo

Christian Gyldenøhr (H3)

Suzanna Tangen (H4)

Florian Jouanny (H2)