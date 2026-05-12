Tina Troiano: presentazione della raccolta poetica, Un giorno sarà

Presso i locali della Fondazione La Rocca di Pescara, un pomeriggio di poesia e musica con la presentazione del libro di Tina Troiano dal titolo Un giorno sarà, accompagnato dalle note del flautista Michele Epifanio e dalla pianista Maria Gabriella Ciaffarini.

L’incontro organizzato con l’ausilio della casa editrice Costa è stato presentato dall’editrice Elena Costa che ha compito il rituale battesimo del libro con una pioggia di petali di rosa.

Presente anche l’assessora alla cultura del Comune d Pescara Maria Rita Carota.

Pubblico folto arricchito dalla presenza dei familiari della poetessa. Quattro nipoti e le due figlie che non senza emozione hanno letto i versi delle poesie pubblicate nel libro.

Tina Troiano ha dichiarato che i suoi versi sono ispirati dall’amore verso le persone, ma soprattutto verso la propria famiglia ed in particolare verso i suoi nipoti che danno la possibilità di coltivare le tradizioni.

“I giovani devono dare valore a loro stessi e io voglio dare fiducia a i giovani che sono il nostro presente e il nostro futuro” ha dichiarato Tina Troiano

Il pomeriggio è stato particolarmente gradevole per il clima di positività e tranquillità che si respirava anche per le note di Mozart e Vivaldi suonate egregiamente dai due musicisti presenti.