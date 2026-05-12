“Damian non aveva una casa...corso Vittorio era la sua casa: diamogli almeno una tomba”

Al via la raccolta fondi per organizzare il funerale di Damian, presenza fissa su Corso Vittorio Emanuele, che viveva in strada da tempo e che molti cittadini e negozianti avevano imparato a conoscere e a considerare "di famiglia": la sua morte è stata una grande perdita per quanti (ed erano molti!) gli hanno voluto bene.

Damian non è morto nella solitudine, nessuno si è mai girato dall'altra parte, ha vissuto solo come voleva, in libertà. Non gli è mai mancata una tisana calda quando faceva freddo o una bevanda fredda quando faceva caldo, e con la sua semplicità ci ha insegnato la gratitudine e la riconoscenza per poco, imparando a vivere con meno pregiudizi verso quanti vivono diversamente da noi.

Ora, ritenendo giusto e sacrosanto che ogni persona abbia diritto ad un ultimo saluto dignitoso, perché la dignità non ha residenza, abbiamo pensato di aprire una raccolta fondi facendoci carico dell'organizzazione del funerale: vogliamo pagargli le spese di tumulazione, un nome sulla lapide, dei fiori…l’ultimo gesto che si fa ad una persona.

Madre Teresa diceva: “I poveri non hanno bisogno solo di pane. Hanno bisogno di essere riconosciuti come persone”. Dare una sepoltura è il primo gesto di riconoscimento. Nessuno deve essere “invisibile”, neanche da morto!

Ringraziamo per l’interessamento e la preziosa collaborazione l’Impresa Funebre “Esteno Caporale” di Pescara, l’Amministrazione Comunale per il supporto e l’attenzione rivoltaci, la Parrocchia della Cattedrale di San Cetteo, nella persona del parroco don Francesco Santuccione.

BASTA POCO…SE SIAMO IN TANTI!

IBAN: IT 95 R 05034 15400 0000 0000 6418

INTESTATO A: Associazione “Amici di Corso Vittorio G.D.A.”

CAUSALE: Un fiore per Damian

Per trasparenza sarà prodotto poi giusto bilancio dell’iniziativa ed eventuale eccedenza sarà devoluta in beneficenza.

La Santa Messa in suffragio sarà celebrata nella Cattedrale di San Cetteo il prossimo 20 maggio alle ore 15.00: vi aspettiamo.

Perché nessuno è solo davanti alla morte!

Associazione Amici di Corso VittorioASSOCIAZIONE “AMICI DI CORSO VITTORIO GDA – A.P.S.”

Corso Vittorio Emanuele II n° 191 65121 PESCARA

amicidicorsovittorio@libero.it – 340.58.11.640