Giulio Ciccone in maglia rosa: "Orgoglio d'Abruzzo"

“In attesa delle tappe abruzzesi del Giro d’Italia, festeggiamo con orgoglio la maglia rosa di Giulio Ciccone, un nostro conterraneo, un abruzzese che porta alto il nome della nostra terra sulle strade della Corsa Rosa. Giulio è un atleta che rappresenta al meglio i valori dello sport: talento, sacrificio, determinazione e attaccamento alle proprie radici.

La sua presenza ai vertici della classifica è motivo di soddisfazione per tutto l’Abruzzo, che si riconosce nei suoi successi e lo sostiene con affetto.

Il Giro d’Italia è una straordinaria vetrina per il nostro territorio, e l’Abruzzo si prepara ad accoglierlo con entusiasmo, bellezza e passione. Sarà una grande festa di sport, resa ancora più speciale dalla presenza di un campione come Ciccone, che incarna lo spirito della nostra regione”.

Lo ha dichiarato Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo.

Foto dalla trasmissione Rai