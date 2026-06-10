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La grande storia - Aterno, Castellamare, Pescara dalle origini al 1926

video su You Tube della storia di Pescara

Comunicati Stampa
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Da oggi, 10 giugno 2026, su YouTube Ã¨ visibile il video "La grande storia - Aterno, Castellamare, Pescara dalle origini al 1926". Realizzato nel 2024, la produzione "Pescaratutela" ha deciso di metterlo a disposizione di tutti. 

Il video Ã¨ tratto dal libro di Licio Di Biase, pubblicato nel 2010, "La grande storia - Castellamare e Pescara dalle origini al 1926".

 Ideazione e sceneggiatura: Licio Di Biase

Regia: Stefano Falco

Voci narranti: Milo Vallone e Rossella Micolitti 

Musiche selezionate ed eseguire da Marco Felicioni con la collaborazione di Maurizio Di Fulvio, Luca Dragani, Ornella Koka, Antonio Larcinese e Roberto Toro.

https://youtu.be/3yhC0HFGVos?is=0qtZevI1ZdKwG5ua

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