Pubblicato l’avviso per la nomina dei componenti della Commissione Pari Opportunità

“Sono particolarmente soddisfatta per la pubblicazione dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione delle candidature per la nomina dei componenti della Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Si tratta di un passaggio importante e di un tassello fondamentale che ci porterà finalmente all’istituzione di uno strumento prezioso per promuovere la cultura dell’uguaglianza, dell’inclusione e della partecipazione nella nostra città. L’avviso, pubblicato dal sindaco Carlo Masci, prevede che il Consiglio Comunale proceda alla nomina di dodici componenti della Commissione tra i candidati designati. Le candidature possono essere presentate dai gruppi consiliari, dagli enti, dalle organizzazioni e dalle associazioni operanti sul territorio comunale. Possono candidarsi figure in possesso di documentata competenza nelle tematiche di genere, della disabilità e della sostenibilità sociale, nei campi giuridico, economico, sociologico, educativo, psicopedagogico, della comunicazione sociale, della formazione professionale, dei servizi sociali e del territorio, oltre che in altri ambiti riconducibili alle funzioni e ai compiti della Commissione”.

Esprime soddisfazione l’assessore alle Pari Opportunità, Zaira Zamparelli (foto). “Invito tutte le realtà associative e i soggetti interessati a partecipare a questa importante opportunità, mettendo a disposizione professionalità, esperienze e sensibilità che possano contribuire alla crescita della nostra comunità. La Commissione per le Pari Opportunità rappresenterà un luogo di confronto, proposta e partecipazione, capace di valorizzare competenze e promuovere azioni concrete a favore dei diritti, dell’inclusione e delle pari opportunità. Le candidature, corredate dal curriculum vitae, dovranno essere presentate esclusivamente attraverso lo Sportello Telematico disponibile sul sito internet del Comune di Pescara, con accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, entro e non oltre le ore 13 del 9 luglio 2026”, conclude.