Il Conservatorio di Musica per la Festa della Marina Militare

Ieri, 10 giugno, in occasione della Festa della Marina Militare, il Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" di Pescara ha ospitato una prestigiosa visita istituzionale. Il Direttore Marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti, Capitano di Vascello Daniele Giannelli, accompagnato dalla Tenente di Vascello Silvia Pucci, si Ã¨ recato presso la sede dell'istituto di alta formazione musicale.

Lâ€™incontro si Ã¨ aperto ufficialmente nella Sala Bellisario di Palazzo Mezzopreti: qui le autoritÃ marittime, guidate dal Presidente del Conservatorio, Dott. Guglielmo Lancasteri, hanno incontrato il direttore amministrativo, il direttore di ragioneria ed i funzionari amministrativi dell'Istituto, in un clima di viva cordialitÃ e costruttivo confronto.

La visita Ã¨ poi proseguita nelle aule del Conservatorio. Il Capitano di Vascello Giannelli e la Tenente di Vascello Pucci sono stati accompagnati nellâ€™aula di canto durante la lezione della prof.ssa Maura Maurizio, dove, in modo del tutto spontaneo, hanno potuto ascoltare l'esecuzione delle studentesse Azzurra Di Marco ed Arianna Giuliani accompagnate al pianoforte dal MÂ° Stefano Dâ€™Onofrio.

La giornata si Ã¨ infine conclusa presso lâ€™Auditorium dell'Istituto, dove gli illustri ospiti hanno assistito ad un'ulteriore e casuale esibizione degli allievi Costantino Blanco, Samuele Di Francesco e Jonathan Gangi durante la lezione di musica da camera curata dal docente prof. Pietro Meldolesi.