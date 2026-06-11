Al Pala Giovanni Paolo II il Campionato Italiano di Judo per la DisabilitÃ 

Ãˆ stato presentato questa mattina, nella Sala Giunta del Comune di Pescara, il Campionato Italiano di Judo per la DisabilitÃ , in programma sabato 13 giugno al Palazzetto Giovanni Paolo II, con inizio delle gare alle 9:30. Allâ€™incontro con la stampa hanno partecipato il sindaco Carlo Masci, lâ€™assessore allo sport Patrizia Martelli, Chiara Meucci, referente tecnico nazionale Judo Adattato FIJLKAM e FISDIR, e Michelina Mattoscio, presidente dellâ€™associazione Orizzonte.

Lâ€™evento rappresenta un importante appuntamento sportivo dedicato allâ€™inclusione e alla valorizzazione delle abilitÃ di tutti gli atleti, attraverso una disciplina che promuove rispetto, crescita personale e condivisione. La giornata si aprirÃ alle 9 con una serie di esibizioni. In particolare, dalle 9 alle 9:15 Ã¨ prevista unâ€™esibizione di K-pop, seguita, dalle 9:15 alle 9:30, da una dimostrazione di ginnastica ritmica.

Alle 9:30 prenderanno ufficialmente il via le gare eliminatorie del Campionato Italiano, precedute dal saluto istituzionale e dalla presentazione delle giurie e degli atleti. Alle 9:35 inizierÃ il primo turno eliminatorio con la gestione delle chiamate e dei tempi di gara. Il termine delle eliminatorie Ã¨ previsto per le 12, momento in cui avranno inizio le premiazioni.

Uno dei momenti piÃ¹ attesi della manifestazione sarÃ la presenza del campione olimpico di judo Pino Maddaloni, protagonista nel pomeriggio di un allenamento dimostrativo aperto ai partecipanti. Dalle 15 alle 16, dopo una breve introduzione, il campione olimpico guiderÃ una sessione speciale insieme agli atleti presenti. Successivamente, dalle 16 alle 17, si svolgerÃ lâ€™allenamento dedicato ai protagonisti delle categorie fanciulli e ragazzi, mentre dalle 17:30 alle 19 sarÃ la volta degli agonisti delle categorie Under 14, Under 15 e Under 18.

La manifestazione si concluderÃ alle 19 con i saluti e i ringraziamenti finali. Lâ€™appuntamento del 13 giugno conferma ancora una volta la vocazione di Pescara quale cittÃ dello sport e dellâ€™inclusione, capace di ospitare eventi di rilievo nazionale che promuovono valori educativi, sociali e umani attraverso la pratica sportiva.