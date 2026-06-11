Terme di Popoli, chiuse le scuole cresce l'utenza dei più piccoli

Chiudono le scuole e alle Terme di Popoli cresce l’utenza dei più piccoli. “Le cure termali infatti - commentano dalla struttura - sono una strategia semplice e naturale per contrastare e prevenire molte patologie che nel bimbo aggrediscono la normale funzionalità respiratoria e uditiva, ma anche per finalità dermatologiche. Nello stabilimento termale Terme Inn Popoli proponiamo servizi e specialisti dedicati ai più piccoli”. Tra le patologie dei bambini che possono essere trattate alle Terme di Popoli, ecco quindi le cure termali e tecniche idrotermali per i più piccoli.



“Trattiamo, tra le altre, le infiammazioni croniche o a facile recidività a livello nasale, tracheo-bronchiale, dei seni paranasali e, soprattutto, dell’orecchio medio. Considerevoli sono inoltre gli effetti benefici della balneoterapia a finalità dermatologica per dermatite atopica ed eczemi” aggiungono dallo stabilimento termale.

Le acque sulfuree di Popoli Terme, grazie alla presenza di un’alta concentrazione di componenti attive, sono fra le più indicate per gestire e risolvere nei bambini i frequenti problemi cronici delle vie aeree superiori.

A Popoli Terme queste acque vengono somministrate ai bimbi grazie alla disponibilità di varie tecniche idrotermali; inalatorie (inalazioni, aerosol, humages, nebulizzazioni), irrigative (lavaggi nasali semplici o micronizzati) o insufflative (insufflazioni endotimpaniche, politzer). Ciascuna di queste tecniche ha la sua specificità e obiettivi. Pur facendo riferimento a protocolli oramai ampiamente validati, un esperto specialista di Otorinolaringoiatra valuta caso per caso quali risulterà più indicato somministrare.



Da non dimenticare che alle Terme di Popoli, in alcuni bimbi affetti da otite catarrale cronica o da disfunzioni tubariche (particolarmente frequenti nei bambini con ipertrofia delle adenoidi), lo specialista provvede inoltre a segnalare, se necessario, l’opportunità di integrare il ciclo di cure termali per la sordità rinogena con attività di Rieducazione tubarica. Un’attività di natura riabilitativa che rappresenta un completamento estremamente importante per consolidare gli effetti del ciclo termale stesso.



La Rieducazione tubarica consiste in una serie di esercizi guidati da un fisioterapista, finalizzati a stimolare/riattivare la muscolatura peritubarica, con l’obiettivo di consentire la ripresa di efficienza e funzionalità della Tuba di Eustachio. Le cure sono disponibili anche in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.