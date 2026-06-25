Signor Parkinsonâ€¦ a noi due!"

Il 24 luglio allâ€™Auditorium Flaiano di Pescara uno spettacolo dal titolo: â€œSignor Parkinsonâ€¦ a noi due!"

Non Ã¨ un saggio di danza, nÃ© un semplice spettacolo benefico, ma il risultato di due anni di lavoro continuativo presso l'Istituto Don Orione di Pescara, dove un gruppo di persone che convivono con la malattia di Parkinson ha trasformato il tango e il teatro in uno strumento quotidiano di benessere, relazione e movimento.

VenerdÃ¬ 24 luglio 2026, alle ore 21.00, quel percorso sale sul palco dell'Auditorium Flaiano Lungomare Colombo 122.

Lo spettacolo nasce dall'esperienza di L'OltreTango APS insieme all'Associazione Azione Parkinson Abruzzo, e porta in scena attori e ballerini, che vivono in prima persona la patologia, affiancati da operatori e ballerini professionisti.

Il fondamento non Ã¨ soltanto artistico. Negli ultimi anni la comunitÃ scientifica ha riconosciuto il tango argentino come trattamento riabilitativo complementare nella malattia di Parkinson: diversi studi clinici hanno documentato benefici su equilibrio, postura, controllo dell'andatura e gestione del freezing â€” il blocco improvviso del movimento â€” oltre a effetti positivi sul tono dell'umore e sulla socializzazione.

Il ritmo musicale offre uno stimolo uditivo che facilita l'avvio del movimento; le caratteristiche pause e ripartenze del tango aiutano il paziente a costruire strategie contro i blocchi; l'interazione con il partner restituisce un riferimento continuo per guidare i propri passi.

Ãˆ esattamente ciÃ² che accade da due anni nelle sale dellâ€™Istituto Don Orione, dove l'attivitÃ non si Ã¨ limitata al Parkinson, ma ha incluso anche percorsi di teatro-terapia e laboratori espressivi rivolti a persone con altre fragilitÃ .

Lo spettacolo del 24 luglio rende pubblico e visibile alla cittÃ un lavoro che di norma resta dentro le mura di un istituto di riabilitazione.

La serata proseguirÃ con la milonga "La Paloma girovaga" a partire dalle 22,30 e l'ingresso allo spettacolo Ã¨ valido anche per la milonga.

I posti sono limitati lo spettacolo sarÃ indimenticabile perchÃ© Ã¨ un evento che merita di essere visto da tante persone.

L'iniziativa gode del patrocinio UNICEF e del sostegno di Rotary Terra dei Vestini, Associazione La casa di Cristina, Susan G. Komen Italia e Istituto Don Orione Pescara.

L'ingresso Ã¨ con biglietto-invito e prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: Mimmo 327 213 5759 (WhatsApp), Sandra 339 686 5557, Don Orione Pescara 085 4310570.