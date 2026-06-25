Il giardino di Giulia, Mostra dellâ€™artista Enea Cetrullo

L'Artista Cav. Uff. Enea Cetrullo, detto anche il "Pittore del mare" socio ANCRI Pescara, il 20 giugno alle ore 18.00 ha organizzato per L'ANCRI una mostra di opere d'arte molto importanti di grande valore artistico presso il suo giardino privato "il giardino di Giulia" con opere ispirate alla sua Giulia e al mare.

Gli ospiti sono stati accolti con grande calore ed affetto dalla famiglia dellâ€™artista e hanno trascorso ore indimenticabili immersi nell' arte, nella storia delle immagini dipinte e nel verde del prato.

Oltre ai Cavalieri, Ufficiali della Repubblica e Commentatori, hanno arricchito e dato lustro all'evento la presenza dell'ex Prefetto Vincenzo D'Antuono e dellâ€™Assessore alla Cultura Maria Rita Carota che hanno letto la storia dei dipinti e sono stati insigniti con due medaglie realizzate all'Artista.

Al termine della manifestazione doni anche per i lettori e per tutti gli ospiti.

Alla fine dellâ€™evento un brindisi augurale in onore dell'artista Enea Cetrullo e delle sue meravigliose opere.

Il presidente dell'ANCRI PE Cav. Uff. Annamaria Di Rita, a fine manifestazione, ha ringraziato l'Artista per l'accoglienza e per avere voluto condividere con tutti gli ospiti le sue magnifiche opere.