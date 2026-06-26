Proposta di una nuova Governance per la Riserva Dannunziana

In questi ultimi giorni molte delle associazioni pescaresi e regionali per la salvaguardia del territorio, da sempre attive, si sono mosse per approfondire la discussione sulla governance della Riserva Naturale Regionale Pineta Dannunziana, attesa e richiesta da anni per tutelare al meglio un luogo importantissimo; e si sono fatte firmatarie di una nuova proposta, piÃ¹ organica e ragionata di quella che stava per passare in Consiglio Comunale. Oggi, nel secondo incontro in Commissione Consiliare Ambiente, hanno presentato un proprio documento di riformulazione della governance, con lâ€™intento di offrire un contributo serio, costruttivo e responsabile al confronto istituzionale in corso, sebbene il poco tempo messo a disposizione.

La proposta nasce dalla convinzione che la riforma della governance della Riserva costituisca un passaggio importante per il futuro della Pineta Dannunziana e che, proprio per questo, debba essere accompagnata da un reale percorso di partecipazione. Nel documento presentato, le associazioni hanno evidenziato lâ€™esigenza di rafforzare il ruolo della comunitÃ scientifica, di definire meglio i criteri di nomina degli organismi, di assicurare trasparenza e di prevedere strumenti effettivi di coinvolgimento delle associazioni e della cittadinanza. Le associazioni hanno infatti preso atto che, ad oggi, questo processo di partecipazione non risulta ancora intrapreso, per tale motivo richiedono ancora una volta di essere ascoltate, e di dare valore a un documento che rappresenta un passo positivo e concreto nella direzione di un confronto piÃ¹ aperto e condiviso. Dopo tanti anni, sarebbe infatti importante che si apra finalmente un percorso partecipativo vero, capace di valorizzare il patrimonio di esperienza, competenza e presenza sul territorio maturato dalle associazioni firmatarie, tutte realtÃ riconosciute a livello nazionale.

Visto che la commissione ha apprezzato il lavoro svolto, lâ€™auspicio Ã¨ che il contributo portato oggi venga accolto come unâ€™occasione utile per migliorare il percorso di riforma, senza irrigidimenti e senza accelerazioni che riducano gli spazi di approfondimento. Una materia cosÃ¬ delicata, che riguarda una riserva naturale di grande valore ambientale, richiede infatti ascolto, equilibrio istituzionale e la volontÃ di costruire regole condivise e durature.

Le Associazioni continueranno a perseguire lâ€™obiettivo di contribuire, con spirito di ascolto e collaborazione, alla definizione di una governance competente, trasparente e partecipata, nellâ€™interesse della Riserva e della cittÃ .

Associazioni firmatarie

Italia Nostra, Sezione Lucia Gorgoni Pescara; Touring Club Italiano, Club di Territorio di Pescara; Archeoclub dâ€™Italia, sede di Pescara; WWF Abruzzo; CONALPA; Radici in Comune.