Corso di Sicurezza e istituzione della Linea Amica di Corso Vittorio Emanuele a Pescara

L’Associazione Amici di Corso Vittorio, sempre in prima linea per rivendicare i diritti di quanti abitano e lavorano su Corso Vittorio Emanuele a Pescara, dalla sua costituzione, ha istituito da mesi un tavolo istituzionale permanente dove sono inviatati a partecipare cittadini e istituzioni varie per ascoltare e programmare eventi e soluzioni delle problematiche esistenti nella importante arteria pescarese.

Di fronte all’aumento delle segnalazioni legate alla microcriminalità, furti in negozio, borseggio e degrado urbano, l’Associazione Amici di Corso Vittorio, ha organizzato un corso pratico di sicurezza e difesa personale in programma presso il Dopo Lavoro Ferroviario dal 7 luglio all’11 agosto p.v.

Il corso è aperto a residenti, titolari e commessi delle attività commerciali di Corso Vittorio Emanuele II e zone limitrofe.

Il Presidente dell’associazione, Antonio Di Giosafat, durante la conferenza stampa del 30 giugno u.s. ha dichiarato:

“Non possiamo più limitarci a denunciare. La sicurezza è un bene comune e si costruisce anche dal basso, con la formazione e la responsabilità di ciascuno. Con questo corso vogliamo fornire strumenti concreti a chi vive e lavora ogni giorno su Corso Vittorio Emanuele, per prevenire, riconoscere i rischi e reagire nel modo giusto”.

Il corso, per 40 persone, sarà tenuto da:

Luca Fortunato, Responsabile “Capanna di Betlemme” – opera don Benzi di Chieti (conoscenza e contatto con quanti “vivono la strada”)

Paride Leone, Istruttore KMA di Pescara (corso base di difesa personale)

Mara Feragalli, Presidente Nucleo Volontari di Protezione Civile di San Giovanni Teatino (corso di comunicazione efficace ed assertiva)

A questi primi incontri seguiranno appuntamenti specifici di difesa personale a settembre e per il primo soccorso e l’uso del defibrillatore in autunno.

A completare il progetto di sicurezza è stato attivato un nuovo servizio a tutela del decoro e della vivibilità dell’arteria commerciale principale della città: “la Linea Amica di Corso Vittorio”.

È stato, quindi, attivato il numero telefonico – 388/9097537 – attivo tramite whatsapp 7 giorni su 7 h24.

Con questo servizio, residenti, commercianti, lavoratori e semplici cittadini potranno segnalare in tempo reale, anche inviando fotografie, tutte le problematiche riscontrate su Corso Vittorio Emanuele II e strade limitrofe.

Il Presidente dell’associazione Antonio Di Gisafat, ha ribadito:

“Abbiamo deciso di istituire la “Linea Amica di Corso Vittorio” perché serviva un punto di ascolto unico, semplice e immediato. Non sostituiamo le Forze dell’Ordine o i numeri di emergenza unici istituzionali. Creiamo un filtro di prossimità raccogliendo la segnalazione e cercando di gestire il problema riscontrato cercando anche di risolverla”.