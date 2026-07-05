Corso di Sicurezza e istituzione della Linea Amica di Corso Vittorio Emanuele a Pescara

L’Associazione Amici di Corso Vittorio, sempre in prima linea per rivendicare i diritti di quanti abitano e lavorano su Corso Vittorio Emanuele a Pescara, dalla sua costituzione, ha istituito da mesi un tavolo istituzionale permanente dove sono inviatati a partecipare cittadini e istituzioni varie per ascoltare e programmare eventi e soluzioni delle problematiche esistenti nella importante arteria pescarese.
Di fronte all’aumento delle segnalazioni legate alla microcriminalità, furti in negozio, borseggio e degrado urbano, l’Associazione Amici di Corso Vittorio, ha organizzato un corso pratico di sicurezza e difesa personale in programma presso il Dopo Lavoro Ferroviario dal 7 luglio all’11 agosto p.v.
Il corso è aperto a residenti, titolari e commessi delle attività commerciali di Corso Vittorio Emanuele II e zone limitrofe.
Il Presidente dell’associazione, Antonio Di Giosafat, durante la conferenza stampa del 30 giugno u.s. ha dichiarato:
“Non possiamo più limitarci a denunciare. La sicurezza è un bene comune e si costruisce anche dal basso, con la formazione e la responsabilità di ciascuno. Con questo corso vogliamo fornire strumenti concreti a chi vive e lavora ogni giorno su Corso Vittorio Emanuele, per prevenire, riconoscere i rischi e reagire nel modo giusto”.
Il corso, per 40 persone, sarà tenuto da:
- Luca Fortunato, Responsabile “Capanna di Betlemme” – opera don Benzi di Chieti (conoscenza e contatto con quanti “vivono la strada”)
- Paride Leone, Istruttore KMA di Pescara (corso base di difesa personale)
- Mara Feragalli, Presidente Nucleo Volontari di Protezione Civile di San Giovanni Teatino (corso di comunicazione efficace ed assertiva)
A questi primi incontri seguiranno appuntamenti specifici di difesa personale a settembre e per il primo soccorso e l’uso del defibrillatore in autunno.
A completare il progetto di sicurezza è stato attivato un nuovo servizio a tutela del decoro e della vivibilità dell’arteria commerciale principale della città: “la Linea Amica di Corso Vittorio”.
È stato, quindi, attivato il numero telefonico – 388/9097537 – attivo tramite whatsapp 7 giorni su 7 h24.
Con questo servizio, residenti, commercianti, lavoratori e semplici cittadini potranno segnalare in tempo reale, anche inviando fotografie, tutte le problematiche riscontrate su Corso Vittorio Emanuele II e strade limitrofe.
Il Presidente dell’associazione Antonio Di Gisafat, ha ribadito:
“Abbiamo deciso di istituire la “Linea Amica di Corso Vittorio” perché serviva un punto di ascolto unico, semplice e immediato. Non sostituiamo le Forze dell’Ordine o i numeri di emergenza unici istituzionali. Creiamo un filtro di prossimità raccogliendo la segnalazione e cercando di gestire il problema riscontrato cercando anche di risolverla”.