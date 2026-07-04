Indetto il concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2026”

La casa editrice indipendente Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2026”. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate in Abruzzo o Molise.

L’oggetto del concorso riguarda esclusivamente la sezione narrativa. Gli autori intenzionati a partecipare al concorso dovranno inviare racconti inediti e redatti in lingua italiana. Possono partecipare al medesimo testi già premiati in altri concorsi, purché sempre inediti e redatti in lingua italiana.

Gli elaborati dovranno essere inoltrati entro e non oltre il 15 settembre 2026 p.v. in formato word con nome, cognome, numero di telefono e nome del concorso al seguente indirizzo email: raccontiabruzzomolise@gmail.com

I racconti vincitori saranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà disponibile nelle librerie (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, nelle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore, e sui principali book-stores online.

Di seguito, il bando completo del concorso (https://www.historicaedizioni.com/concorso-letterario-abruzzo-molise-2026/).

Concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2026”

Historica edizioni (www.historicaedizioni.com) indice il concorso letterario “Racconti Abruzzo-Molise 2026”.

UNICA SEZIONE: NARRATIVA – Si accettano racconti a tema libero che non superino le 12.000 battute spazi inclusi. Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo un racconto.

TESTI – I testi devono essere in lingua italiana e inediti. Possono partecipare autori italiani e stranieri. Possono partecipare testi già premiati in altri concorsi e già pubblicati nel loro formato digitale.

COME INVIARE I RACCONTI – I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del Concorso, al seguente indirizzo mail: raccontiabruzzomolise@gmail.com

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone nate, residenti o domiciliate nelle regioni Abruzzo o Molise.

TERMINI DI INVIO – Inviare gli elaborati via mail entro e non oltre il 15 settembre 2026.

DESIGNAZIONE DEI VINCITORI – Agli autori selezionati verrà inviata una mail con il responso.

PREMI – I racconti vincitori verranno pubblicati da Historica edizioni in un libro che sarà in vendita nelle librerie (con distribuzione Libro.co), sul sito di Historica, alle principali fiere della piccola e media Editoria cui parteciperà l’editore e sui principali book-stores online.

DIRITTI D’AUTORE – I diritti dei racconti rimangono di proprietà dei singoli Autori.

INFORMAZIONI – Per informazioni scrivere a: raccontiabruzzomolise@gmail.com