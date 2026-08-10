Grande successo del mercatino dell’8 agosto su Corso Vittorio Emanuele

Pescara 8 agosto 2026, Si è conclusa con un bilancio straordinario la manifestazione che ha animato il primo tratto di Corso Vittorio Emanuele, trasformando l'arteria cittadina in una galleria a cielo aperto viva, partecipata e ricca di energia. Per la prima volta, dopo anni di oblio e chiusure, il Corso ha visto un’affluenza eccezionale di cittadini e visitatori entusiasti di riappropriarsi e vivere appieno uno degli spazi più importanti di Pescara.

L’evento è stato organizzato dall'Assessorato al Commercio in stretta collaborazione con l'Associazione Culturale "Amici di Corso Vittorio", da sempre in prima linea per la tutela e la riqualificazione dell'arteria cittadina, raccogliendo il pieno appoggio e il placet di tutte le altre Associazioni di categoria. La manifestazione si è distinta per l'elevatissima qualità delle tantissime realtà espositive presenti e per la partecipazione di attrazioni gastronomiche d'eccellenza provenienti da fuori regione, tra cui la celebre Pamela Ortombina di "Tiramisù Lovers" arrivata direttamente da Latina con i suoi tiramisù premiati a livello nazionale, ed Elena Iannone con il suo furgoncino delle famose "Fregne fritte".

A nome di tutto il direttivo e dei soci, esercenti e residenti, il Presidente dell'Associazione "Amici di Corso Vittorio", Antonio Di Giosafat, intende esprimere la più profonda gratitudine e un grande e meritato plauso al Vicesindaco e Assessore al Commercio Giovanni Santilli.

«Desidero rivolgere un ringraziamento sentitissimo e un grandissimo plauso all'Assessore Giovanni Santilli per la straordinaria sensibilità, la visione e la disponibilità dimostrate fin dal primo momento – dichiara il Presidente Antonio Di Giosafat –. Se sabato sera Corso Vittorio Emanuele è tornato a pullulare di persone felici e a battere come cuore pulsante del commercio cittadino, lo si deve in grandissima parte alla determinazione, all'impegno instancabile e alla perfetta regia dell'Assessore Santilli. La perfetta riuscita di questa manifestazione rappresenta per noi una piccola grande vittoria e una soddisfazione enorme per tutta la nostra associazione, che da sempre crede nelle potenzialità di questa via. Grazie alla costante presenza dell'Assessore e alla capacità di ascoltare e fare rete con le realtà del territorio, la macchina organizzativa ha funzionato in modo impeccabile, regalandoci una giornata indimenticabile».

«Un grazie di cuore – prosegue il Responsabile degli “Amici di Corso Vittorio” – va esteso a tutte le forze coinvolte nell'organizzazione e nella sicurezza dell'evento: un plauso doveroso alla Polizia Municipale per la professionalità e il presidio costante del territorio, e all'Associazione Faica Ets di Stefano Bernabei, che, insieme al suo staff attento e professionale, ha curato con estrema precisione la gestione logistica degli spazi per gli espositori, permettendo a ogni realtà presente di lavorare al meglio e in piena armonia».

«Vedere la risposta così forte della città – conclude Di Giosafat – ci riempie di orgoglio e ci dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Aver raggiunto un traguardo così importante è motivo di immensa gioia: ci auguriamo con tutto il cuore che questa bellissima manifestazione sia solo la prima di una lunga e fortunata serie di iniziative destinate a dare continuità e slancio a Corso Vittorio. Siamo pronti sin d’ora a lavorare per i prossimi appuntamenti».

ASSOCIAZIONE “AMICI DI CORSO VITTORIO GDA – A.P.S.” Corso Vittorio Emanuele II n° 191 65121 PESCARA amicidicorsovittorio@libero.it – 340.58.11.640