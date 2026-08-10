Spoltore Ensemble Ã¨ anche cultura, ecco il programma completo

Al fianco delle grandi serate in Largo San Giovanni, la quarantaquattresima edizione (2026) dello Spoltore Ensemble presenta un ricchissimo calendario culturale che anima la CittÃ di Spoltore dal 12 al 16 agosto. L'iniziativa Ã¨ curata dall'assessorato alla cultura di Nada Di Giandomenico ed Ã¨ promossa dall'intera amministrazione comunale guidata dal sindaco Chiara Trulli. Come dichiarato dall'assessore alla cultura Nada Di Giandomenico:

"Quest'anno il festival arricchisce la propria offerta affiancando ai grandi appuntamenti in Largo San Giovanni un percorso culturale diffuso, pensato per valorizzare il borgo, le sue piazze e le eccellenze artistiche grazie all'impegno corale dell'amministrazione e delle associazioni locali. Un plauso speciale va inoltre al doveroso omaggio pensato per William Zola, la cui straordinaria ereditÃ artistica e la mostra a lui dedicata rappresentano uno dei momenti piÃ¹ intensi, emozionanti e significativi di questa imperdibile edizione".

"Inoltre - aggiunge l'assessore - volutamente Ã¨ stato lasciato libero il pomeriggio del 15 agosto proprio per permettere alle persone di godere del borgo, delle sue bellezze e delle sue proposte artistiche come meglio credono senza sottostare a orari, essendo comunque un giorno di festa".

Il calendario culturale si apre mercoledÃ¬ 12 agosto (2026) alle ore 18 con l'intitolazione dei locali culturali al primo piano all'architetto Antonino Liberi in Piazza D'Albenzio, un evento a cura dell'Associazione Accademia degli Insepolti, e conseguentemente inizierÃ anche l'Ensemble Tour a cura della Pro Loco Terra dei Cinque Borghi. Il programma prosegue alle ore 18:30, nella stessa piazza, con la presentazione del libro "Zona 3" (Ianieri edizioni) di Luca Pompei con letture di Diana Quaresima (per tutti gli appuntamenti letterari) mentre alle ore 20 si terrÃ l'inaugurazione ufficiale dello Spoltore Ensemble '26 (44Âª edizione) con il direttore artistico Giuliano Mazzoccante, l'amministrazione e le associazioni oltre al pubblico dello Spoltore Ensemble.

Il programma prosegue giovedÃ¬ 13 agosto (2026) dalle ore 18:30 in Piazza D'Albenzio con la presentazione dei libri di Emanuela Borgatta, "Trionfo della morte" e "Isotta, Guttadauro ed altre poesie" di Gabriele D'Annunzio (Di Felice Edizioni). Alle ore 19:30, sempre in Piazza D'Albenzio, si terrÃ la presentazione della rivista culturale Ramen di Zeno Rossi a cura de I Colori del Territorio, mentre dalle ore 19 alle ore 21, in Piazza di Marzio, ci sarÃ una postazione di annullo filatelico a cura di Poste Italiane.

VenerdÃ¬ 14 agosto alle ore 18:30 in Piazza D'Albenzio ci sarÃ la presentazione del libro "Ventisette" (coda di volpe/in breve) di Andrea Scarchilli. Alle ore 19:30, sempre in Piazza D'Albenzio, verrÃ presentato il catalogo "Gente" a cura di Andrea Morelli e Mauro Vitale per Spoltore CittÃ della Fotografia, insieme ad altri fotografi collaboratori del catalogo quali Giovanni Bucci, Michele Corrieri, Giuseppe Marcantonio.

La giornata di domenica 16 agosto si apre alle ore 18:30 con la presentazione del libro "Il mare non porta fiori" (Drakon edizioni) di Lina Colacillo in Piazza D'Albenzio. Alle ore 19:30, alla Biblioteca P. Angela, si terrÃ l'omaggio alla mostra "William Zola e lo Spoltore Ensemble", una mostra fotografica promossa dall'Associazione SpoltorestateSport a cura di Amedeo Ranghelli e Lino Febo.

L'offerta culturale Ã¨ arricchita da una serie di mostre visitabili e gratuite dal 12 al 16 agosto (2026). Lungo le strade del borgo saranno osservabili fogli con frasi d'autore e poesie d'amore a cura dell'associazione Il Pensiero Divergente. Tra le esposizioni si segnalano "William Zola e lo Spoltore Ensemble" a cura di SpoltorestateSport dalle ore 18 alle ore 23 nella Biblioteca P. Angela, "Gente. Istanti di fotografia umanistica" a cura dell'Associazione La Centenaria dalle ore 18 alle ore 23 nella cripta della Chiesa di San Panfilo dentro Le Mura, e "Dimore Ensemble" a cura di Maria Jenie Rossi promossa dall'associazione I Colori del Territorio dalle ore 18 alle ore 24.

Completano il percorso espositivo le mostre promosse dall'Associazione Il Pensiero Divergente: "TonalitÃ sommerse" di Gaetano D'Addazio e Bruno Candeloro presso lo Spazio Sociale di via di Marzio 4 dalle ore 19 alle ore 23:30; "L'emozione come interruzione della regolaritÃ " di Fabio Perella al primo piano dei locali comunali di Piazza D'Albenzio dalle ore 19 alle ore 23:30 nella nuova Sala Antonino Liberi, e "L'elain naturelle" mostra di Marcello Mazzocca nei locali culturali a Piazza D'Albenzio dalle ore 19 alle ore 23:30, piano terra.

Dal 12 al 16 agosto Ã¨ attivo inoltre il mercatino di beneficenza a cura della Parrocchia San Panfilo Vescovo presso il Centro Pastorale di Via del Corso. Lo Spoltore Ensemble Ã¨ possibile grazie anche alla Fondazione PescarAbruzzo. Le aree parcheggio sono: Municipio di Spoltore, Scuola elementare "Balbino del Nunzio" di Spoltore in via Di Marzio e piazza Unione Europea. Il borgo di Spoltore offre punti di ristoro. SarÃ inoltre disponibile il servizio di bus navetta di Spoltore. Si ricorda che per partecipare al tour guidato dello Spoltore Ensemble per il 12 o 16 agosto a cura della ProLoco Terra dei Cinque Borghi Ã¨ obbligatoria la prenotazione al 350.1811922.