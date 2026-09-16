Amico ROM 2026

Torna uno degli appuntamenti piÃ¹ prestigiosi del mondo rom in Italia con celebrazioni, musica, spettacoli, premi e sfilata di alta moda con stilista e modelle rom.

L'Amico Rom si svolge a Lanciano (Chieti) da ben 33 anni consecutivamente. Ãˆ un evento consolidato che richiama nell'omonimo Concorso Artistico Internazionale partecipanti da tutto il mondo sia rom che non rom per un incontro interculturale di altissimo livello e valore artistico.

La manifestazione si apre domenica 27 settembre a Orsogna (Chieti) con l'annuale Romheritage, l'Itinerario Rom della Pace che si snoda da Via Borgo Romano, 34 fino al Parco delle Memorie di Lanciano per circa 12 km. Durante il percorso 2 postazioni di rinfresco e racconti, storie, poesie, canti sul mondo rom.

Il 30 settembre alle ore 10.30 a Orsogna in Via Borgo Romano, 34 di fronte alla casa dove nacque Gennaro Spinelli (1937-2021), deportato da bambino dai fascisti, la celebrazione dei bambini Rom e Sinti deportati dai nazifascisti e mai tornati.

Il 7 ottobre a Pescara alle ore 11 nell'Istituto Alberghiero De Cecco la presentazione dell'opuscolo Pillole di Storia in Memoria del Samudaripen a cura del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Fisciano/Roma.

GiovedÃ¬ 8 ottobre alle ore 21.00 nella Cattedrale Madonna del Ponte di Lanciano, il gran Concerto Etnosinfonico di Musica Rom dell'Orchestra Europea Per la Pace con Alexian Santino Spinelli alla fisarmonica solista, Tania De Giorgio, la soprano che canta in lingua romani e con la straordinaria partecipazione di Ostalinda Suarez MontaÃ±o, la flautista di fama internazionale come ospite d'onore.

VenerdÃ¬ 9 ottobre, la giornata piÃ¹ intensa a chiusura della manifestazione. Tutti gli eventi si svolgeranno a Lanciano.

Alle ore 10.30 al Parco delle Memorie la deposizione della corona d'alloro al Monumento al Samudaripen e il cuscinetto di fiori al Roma Memorial Naj sen Bistarde (Non siete dimenticati) e all'albero dedicato a Gennaro Spinelli (1937-2021).

Alle ore 15 alla Sala Lanci della Casa di Conversazione, la presentazione del nuovo docufilm del Parlamentare croato Veljko Kajtazi, in presenza dell'autore, vincitore della categoria video e film del 33^ Concorso Artistico Internazionale Amico Rom.

Alle ore 17.00 presso l'Auditorium Diocleziano la sfilata di alta moda rom con la stilista Sara Cetty che presenterÃ la sua nuova collezione con la partecipazione di modelle rom.

A seguire, sempre all'Auditorium Diocleziano alle ore 18.00, lo spettacolo del marionettista rom RaÅ¡id NikoliÄ‡.

Alle ore 21.00 al Teatro Mazzini la solenne cerimonia di Premiazione del 33^ Concorso Artistico Internazionale Amico Rom il cui vincitore assoluto Ã¨ il professore universitario rumeno Gheorghe Sarau, romanologo di fama mondiale. Tra i premiati piÃ¹ importanti il direttore dell'Istituto di Cultura Gitana di Madrid Ismael CortÃ©s, giÃ parlamentare spagnolo, Premio Eccellenza RomanÃ¬ 2026, Gabriela Hrabanova direttrice di ERGO che ha sede a Bruxelles presso il Parlamento Europeo, Eccellenza RomanÃ¬ 2026, Rocco LanatÃ e Renato Ongania della Cattedra della Pace di Assise e Paolo Dossena patron della Casa Discografica CNI, per i Premi Phralipe 2026. Tra gli ospiti d'onore il grande compositore e direttore d'Orchestra Paco Suarez e sua figlia Ostalinda, Premio Eccellenza RomanÃ¬ 2026. Tutti gli eventi sono a partecipazione libera e gratuita.