Francesco Delle Monache Ã¨ il nuovo Direttore della Reumatologia della Asl di Pescara

Francesco Delle Monache Ã¨ il nuovo Direttore della UOC Reumatologia della Asl di Pescara.

Ha firmato il contratto insieme al Direttore Generale Vero Michitelli e assumerÃ lâ€™incarico il 1Â° ottobre 2026.

Pescarese, specialista in Medicina Interna e con una consolidata esperienza nella gestione e nella terapia delle vasculiti e delle artriti croniche, proviene dalla Asl di Teramo, dove Ã¨ attualmente Direttore Sanitario Aziendale f.f., Direttore del Dipartimento delle Discipline Mediche e Direttore della UOC di Medicina Interna dellâ€™Ospedale di Teramo.

Per il Dr. Delle Monache si tratta di un ritorno nellâ€™Ospedale della sua cittÃ , dove aveva giÃ lavorato nel Pronto Soccorso e nella Medicina dâ€™Urgenza.

Â«Sono cresciuto con il sogno di lavorare in questo Ospedale. La Reumatologia di Pescara Ã¨ storicamente un punto di riferimento per lâ€™Abruzzo e per il Centro Italia: il mio obiettivo Ã¨ consolidarne il ruolo e sviluppare un modello di reparto diffuso sul territorio, in stretta collaborazione con i Medici di Medicina Generale e gli specialisti ambulatoriali. Ringrazio sinceramente la ASL di Teramo, che mi ha dato fiducia, mi ha valorizzato e mi ha consentito di crescere professionalmenteÂ».

Il Direttore Generale Vero Michitelli ha rivolto al Dr. Delle Monache i migliori auguri di buon lavoro, sottolineando il valore della sua esperienza clinica, organizzativa e gestionale per il percorso di crescita della struttura.