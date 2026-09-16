La Verde, numeri incoraggianti: "PiÃ¹ di 2 milioni di passeggeri nel primo anno di servizio"

Oltre 2,1 milioni di passeggeri trasportati nel primo anno, una media giornaliera feriale cresciuta di oltre il 40 per cento rispetto allâ€™avvio e una domanda che si mantiene elevata anche durante lâ€™estate e nelle fasce serali.

Ãˆ il bilancio del primo anno di esercizio de La Verde, la linea V1 di TUA, nel periodo compreso tra lâ€™11 settembre 2025 e il 10 settembre 2026.

In dodici mesi sono stati trasportati complessivamente 2.141.760 passeggeri.

Un risultato - si legge nella nota dell'azienda del trasporto abruzzese - che assume ancora maggiore significato osservando lâ€™andamento della domanda: non un picco iniziale legato alla novitÃ del servizio, ma una crescita progressiva e sostanzialmente costante nel corso dellâ€™anno.

Negli ultimi mesi la media feriale si Ã¨ stabilizzata attorno ai 7 mila passeggeri giornalieri, confermando un trend di crescita ormai strutturale. Nei primi giorni di esercizio di settembre 2025 la media nei giorni feriali era di 4.927 passeggeri al giorno. Ãˆ salita a 5.684 a gennaio, ha superato quota 6 mila a febbraio, raggiungendo 6.693 ad aprile, 7.238 a maggio e 7.493 a giugno. A luglio Ã¨ stato raggiunto il valore mensile piÃ¹ elevato, con una media di 7.739 passeggeri al giorno nei feriali. Particolarmente significativo il dato di agosto: nonostante un mese tradizionalmente caratterizzato dalla riduzione degli spostamenti sistematici legati al lavoro e allo studio, La Verde ha mantenuto una media di 7.273 passeggeri nei giorni feriali. Nei primi dieci giorni di settembre 2026 la media feriale si Ã¨ attestata ancora sopra quota 7 mila, a 7.053 passeggeri al giorno. Il confronto con la fase iniziale del servizio evidenzia quindi un incremento nellâ€™ordine del 43 per cento.

QUASI 90 MILA PASSEGGERI NELLE FASCE SERALI La crescita della V1 non riguarda soltanto gli spostamenti diurni. Particolarmente significativa Ã¨ stata anche la risposta al servizio serale. Nelle 90 giornate di venerdÃ¬, sabato e domenica interessate dalla rilevazione sono stati registrati complessivamente 89.483 passeggeri nelle fasce serali, pari al 15,5 per cento dellâ€™utenza complessivamente trasportata nelle stesse giornate. Il dato mostra anche una progressiva crescita con lâ€™avvicinarsi della stagione estiva: dai 3.534 passeggeri serali di febbraio si Ã¨ passati ai 10.334 di maggio, ai 13.269 di giugno, fino ai 23.530 di luglio e ai 22.594 di agosto.

AD AGOSTO IL RECORD: 11.701 PASSEGGERI IN UN GIORNO Proprio nel periodo estivo Ã¨ arrivato anche il valore giornaliero piÃ¹ elevato del primo anno: il 12 agosto sono stati trasportati 11.701 passeggeri, record dallâ€™avvio della V1. Nei giorni di maggiore affluenza Ã¨ stata quindi raggiunta e superata la soglia degli 8 mila passeggeri, indicata come obiettivo del servizio.

HANNO DETTO Â«Superare i due milioni di passeggeri nel primo anno rappresenta un risultato importante per TUA e per il territorio â€“ sottolinea il presidente di TUA, Gabriele De Angelis â€“. Ma il dato che ci soddisfa maggiormente Ã¨ la crescita registrata nel corso dei mesi. Siamo partiti da circa 5 mila passeggeri medi nei giorni feriali e oggi siamo stabilmente sopra quota 7 mila. Significa che La Verde Ã¨ entrata nelle abitudini quotidiane di migliaia di cittadini e rappresenta sempre piÃ¹ una concreta alternativa allâ€™utilizzo dellâ€™auto privataÂ». Â«I numeri complessivi sono importanti, ma Ã¨ il trend a raccontare meglio questo primo anno â€“ aggiunge il direttore generale di TUA, Maximilian Di Pasquale â€“. La Verde ha favorito concretamente lo shift modale, trasferendo una quota rilevante di spostamenti dal mezzo privato al trasporto pubblico. Ãˆ esattamente la funzione che una linea ad alta capacitÃ deve svolgere: offrire unâ€™alternativa credibile allâ€™automobile e modificare progressivamente le abitudini di mobilitÃ . Il nostro obiettivo Ã¨ proseguire su questa strada, lavorando sulla qualitÃ e sulla regolaritÃ del servizio e sulla capacitÃ di rispondere alle esigenze di mobilitÃ del territorioÂ».