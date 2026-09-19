ART Abruzzo:: Mostra di 35 Artisti

Si apre la nuova Stagione Artistica della Galleria d’Arte “Art Abruzzo” Chieti Traversa C.so Marrucino Via Tabassi n. 8, presieduta da Frank William Marinelli, noto amministratore di Federazioni Nazionali musicali, già presidente di numerosi enti culturali e sodalizi storici cittadini, Sabato 19 Settembre 2026 alle ore 17:30 verrà inaugurata la Mostra Collettiva d’Arte contemporanea dal titolo “La Natura nelle Arti Visive e non solo…” 2^ edizione a cura di Leonardo Paglialonga, noto e prestigioso curatore d'arte di numerose mostre collettive e personali in ambito Regionale e Nazionali, autore di importanti cataloghi d’arte.

Ben 35 artisti invitati provenienti dalle 4 province abruzzesi che si sono espressi con stili e tecniche differenti: dalla pittura in particolare, alla grafica, all’incisione, alla fotografia, alla ceramica artistica, sulla tematica naturalista intesa non soltanto nella dimensione paesaggistica ma anche come viaggio interiore, rendono l'esposizione poliedrica, originale e raffinata. Il progetto è nato nel ricordo di due noti artisti abruzzesi: Ovidio Arena e Guido Giancaterino, ci sarà un omaggio al noto artista teatino di fama internazionale Luciano Primavera.

Sono previsti i seguenti interventi: le autorità civili in rappresentanza della Regione Abruzzo e del Comune di Chieti; Prof.ssa Marida De Menna, Capodelegazione Fai di Chieti; Dott.ssa Sandra Matteucci direttrice Scuola di Naturopatia in Art Abruzzo, polo di formazione che inaugura l’inizio dei nuovi corsi e un ciclo di incontri aperti alla cittadinanza sulle tematiche: natura, ambiente e prevenzioni; Leonardo Paglialonga, curatore della Mostra; Antonio Di Loreto scrittore e già funzionario Ministeriale.

Il Presidente Marinelli commenta: “Una Collettiva di alto spessore con ben 35 artisti Abruzzesi che conferma Art Abruzzo punto di riferimento degli Artisti Abruzzesi, Galleria d’Arte e Salotto culturale, spazio per cultura, arte, musica e natura, per promuovere le proposte e attività del mondo culturale e associazioni per valorizzare la città di Chieti e lo faremo insieme con il Tavolo Uniti per la Cultura”.

Ben 35 Artisti partecipanti: Ovidio Arena (In Memoriam), Caterina Caldora, Mara Carusi, Vincenzo Celli, Anna Lisa D’Agnese, Stefania De Leonibus, Antonella Di Cristofaro, Antonella Di Giandomenico, Simona Di Virgilio, Marco Gentile, Guido Giancaterino (In Memoriam), Mauro Giangrande, Fernando Innocente, Nadia Lolletti, Pasquale Lucchitti, Lucilla Luciani, Angela Agata Lupi, Luana Marchese, Fausto Marganelli, Alessio Mazzarulli, Sandro Melarangelo, Miriam Melle, Moiradea, Lucio Monaco, Fred Nardecchia, Patrizia Navarra, Fabiola Passeri, Sonia Pelaccia, Luciano Primavera (Omaggio), Giovanna Sabatini, Mimmo Sarchiapone, Miriam Scarpone, Marialuisa Torlontano, Pina Trabucco, Carla Trivellone.

La mostra proseguirà fino al 4 Ottobre in cui ci sarà un evento poetico conclusivo e sarà visitabile tutti i giorni dalle 17 alle 20.