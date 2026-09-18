Mia Martini avrebbe compiuto 79 anni - La voce che continua ad attraversare il tempo

Il ricordo personale di Assunta Di Basilico, tra musica, vita e nuovi progetti dedicati a unâ€™artista divenuta patrimonio dellâ€™anima collettiva

Il 20 settembre 2026 Mia Martini avrebbe compiuto settantanove anni.

Nata il 20 settembre 1947 e scomparsa il 12 maggio 1995, da trentuno anni la sua voce continua ad attraversare il tempo, le generazioni e le profonditÃ piÃ¹ segrete dellâ€™animo umano. La sua presenza vive nelle canzoni, nelle interpretazioni, nei ricordi e in quella straordinaria capacitÃ di trasformare ogni parola in veritÃ emotiva.

Mia Martini ha lasciato un immenso patrimonio artistico, fatto di musica, talento e interpretazioni divenute parte della storia della canzone italiana. Accanto a questo tesoro esiste una preziosa ereditÃ umana e testimoniale: la storia di una donna sensibile, coraggiosa e autentica, capace di dare voce alle ferite, allâ€™amore, alla solitudine, alla dignitÃ e al desiderio di rinascita.

La sua vicenda continua a parlare anche a quanti, in forme e circostanze differenti, hanno conosciuto il peso del pregiudizio, lâ€™ingiustizia delle parole, lâ€™isolamento e la fatica di vedere riconosciuto il proprio valore. In lei molte persone hanno ritrovato una parte della propria storia. La sua voce ha accolto fragilitÃ che cercavano ascolto e ha restituito loro una forma, un suono, una possibilitÃ di riscatto.

Per me Mia Martini ha rappresentato, e continua a rappresentare, una grande icona artistica e umana.

Ricordo ancora il giorno in cui ebbi lâ€™opportunitÃ di conoscerla e di consegnarle personalmente un brano che avevo scritto per lei e che le era piaciuto tanto da volerlo suo. Conservavo il desiderio che potesse interpretarlo con la sua voce, con quella profonditÃ capace di rendere universale ogni emozione. Pochi mesi dopo arrivÃ² la notizia della sua scomparsa e quel progetto rimase sospeso, come una pagina affidata al tempo.

Successivamente cantai al primo Festival dedicato a Mia Martini, a Firenze. Fu unâ€™emozione profondissima: salire su quel palco significava rendere omaggio a unâ€™artista che aveva lasciato in me un segno autentico. In quel momento percepii quanto un incontro possa continuare a vivere dentro di noi e accompagnare, silenziosamente, il nostro cammino.

Oggi parlo di lei anche nel mio libro autobiografico pedagogico, in uscita alla fine dellâ€™anno con Costa Edizioni. Mia entra nelle pagine della mia storia come presenza artistica, memoria personale e figura capace di aprire una riflessione educativa sul potere delle parole, sulle conseguenze del pregiudizio e sulla responsabilitÃ collettiva di riconoscere il valore umano quando Ã¨ ancora possibile celebrarlo attraverso la vicinanza.

La sua esperienza insegna quanto una parola possa ferire e quanto un gesto di comprensione possa restituire respiro. Ci ricorda il valore dellâ€™ascolto, della delicatezza e di uno sguardo capace di raggiungere la persona oltre lâ€™immagine pubblica.

Le sorprese, tuttavia, continuano.

In questo cammino ho incontrato una persona straordinaria, Gabriele, la cui profonda conoscenza della tradizione filosofica e spirituale tibetana ha portato luce tra le ombre che ancora avvolgono la voce e la vicenda di Mia Martini. Durante i nostri dialoghi accadeva qualcosa di difficile da spiegare: mentre parlavo, sentivo che la mia voce veniva attraversata da una forza piÃ¹ grande di me, come se parole rimaste a lungo sospese cercassero finalmente una forma e un ascolto. Gabriele ha accolto quella dimensione con grande sensibilitÃ , aiutandomi a riconoscere in essa un messaggio di veritÃ , memoria e rinascita.

La presenza di Mia Martini sembra guidarmi verso qualcosa che sta lentamente prendendo forma: un percorso nato dallâ€™incontro fra memoria, musica, narrazione e impegno educativo. Un progetto che desidera restituire luce alla sua storia e, attraverso di lei, raggiungere tante altre storie rimaste in attesa di una voce.

Forse alcuni incontri arrivano nella nostra vita per lasciare un compito. Forse certi brani sospesi attendono il momento giusto per tornare a vibrare. Forse alcune voci continuano a chiamarci affinchÃ© il loro messaggio possa raggiungere nuove coscienze.

Nel giorno del suo compleanno desidero ricordare Mia Martini con gratitudine, rispetto e profondo affetto.

Settantanove anni dalla sua nascita. Trentuno anni dalla sua scomparsa. Unâ€™ereditÃ artistica e umana che continua a vivere.

PerchÃ© una voce capace di entrare nellâ€™anima appartiene al tempo, alla memoria e a tutti coloro che, ascoltandola, hanno trovato il coraggio di riconoscere la propria veritÃ .

Buon compleanno, Mia.

La tua voce continua a indicarci una strada.

Assunta Di Basilico