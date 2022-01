Incidente a Montesilvano tra un'auto e uno scooter: 19enne finisce in Rianimazione

Un incidente tra un'auto e uno scooter si è verificato ieri sera, intorno alle ore 21, in via Sospiri, con un 19enne che è finito in Rianimazione all'ospedale civile "Santo Spirito" di Pescara, in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Il ragazzo era alla guida del mezzo a due ruote. Il sinistro, per la precisione, è avvenuto all'incrocio con via Settembrini. Sul posto un'ambulanza del 118 e i carabinieri di Montesilvano, per i rilievi di rito e la ricostruzione della dinamica.