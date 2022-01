Dal PNRR in arrivo 20 milioni di euro per l'edilizia scolastica abruzzese

Dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) arriveranno 20 milioni di euro da investire nell'edilizia scolastica abruzzese. Ad annunciarlo è stato l'assessore all'Istruzione Pietro Quaresimale, dopo l'approvazione della giunta regionale sull'elenco degli interventi d'intesa con il Ministero dell'Istruzione:

"La quota parte riservata all'Abruzzo - ha detto l'assessore Quaresimale - ci permette di avviare una serie di progetti importanti per far fronte alle esigenze dei comuni in materia di edilizia scolastica.

Il Pnrr nel campo della scuola prevede, con il progetto "Futura - La scuola per l'Italia di domani", su tutto il territorio nazionale interventi che vanno dagli asili alle scuole, alle palestre, alle mese e alla manutenzione straordinaria per complessivi 17 miliardi di euro.

La prima tranche di finanziamenti, in tutto 5 miliardi per tutte le regioni, ha dato l'avvio al piano nazionale. Il Piano di interventi che la Regione consegnerà al ministero dell'Istruzione risulta essere corrispondente con gli obiettivi del Pnrr in tema di edilizia scolastica".