Prezzi di mascherine e disinfettanti gonfiati a Montesilvano. Nei guai 2 cinesi

Continua la lotta della Guardia di Finanza ai prezzi gonfiati di mascherine e disinfettanti.

Alle 17 di ieri una pattuglia di baschi verdi, dopo essere stata allertata dalla Polizia di Montesilvano, ha effettuato controllo in un negozio cinese su via Vestina a Montesilvano durante il quale sono stati trovati pacchi di mascherine e gel disinfettante mani venduti a prezzi spropositati rispetto al loro prezzo di acquisto.

Esaminata la documentazione amministrativa e contabile sono stati riscontrati ricarichi tra il 120% e il 380% sul prezzo di acquisto, un ricarico giustificato solo da fini speculativi approfiddanto della crisi epidemiologica da Coronavirus.

A seguito di ciò sono s tate sequestrate 710 mascherine di vari genere e prezzo e 20 flaconi da litro di gel mani igienizzante inoltre due soggetti di nazionalità cinese sono stati denunciati per i reati previsti e puniti per frode in commercio e manovre speculative su merci.

Anche questo è il risultato di un’attività investigativa avviata sin dall’inizio della situazione emergenziale ed indirizzata, in particolare, nei confronti di farmacie, parafarmacie, sanitarie, che, in questo periodo, vendono prevalentemente presidi medico-chirurgici ovvero gel disinfettanti a migliaia di persone preoccupate per la diffusione del contagio.

Il Comando Provinciale di Pescara, in questo delicato periodo che la Nazione sta attraversando, rende noto che dedicherà prioritarie risorse e servizi dedicati al contrasto delle pratiche commerciali scorrette ed invita i cittadini a segnalare al numero di pubblica utilità “117” condotte illecite della specie, specificando che la segnalazione diretta ai reparti, produce effetti maggiormente positivi.