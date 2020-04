Ieri sera una squadra del Comando di Pescara è intervenuta in via Sacco a Pescara per la caduta di un grosso albero.

L'albero, un pino, è caduto su due auto autovetture parcheggiate in strada. Per la rimozione del tronco la squadra dei Vigili del Fuoco sul posto ha utilizzato l’autogru per circa due ore mettendo in sicurezza la strada.

Sul posto è intervenuta una volante della Polizia Stradale.