Pescara: arrestato uno spacciatore, sequestrato 1,5 kg di Hashish

Prosegue senza sosta l'attività di prevenzione del Comitato della Guardia di Finanza di Pescara, contro lo spaccio ed il traffico di sostanze stupefacenti nel capoluogo adriatico, per tutelare i giovani durante la stagione estiva. In particolare, nella tarda mattinata di mercoledì 19 agosto, i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara, nel corso dei consueti controlli grazie alle pattuglie ed alla perlustrazione nelle aree della città più sensibili ed a rischio, hanno sottoposto un controllo ad un ragazzo 22enne, residente a Pescara, trovando in possesso del giovane circa un chilo e mezzo di hashish, suddiviso e confezionato in quattordici "panetti", ognuno con un peso di 100 grammi.

La droga, proveniente dalla Spagna e destinata al consumo nel capolugo adriatico, avrebbe fruttato agli spacciatori al minuto più di 15.000 euro. L'uomo è stato arrestato e posto ai domiciliari presso la propria residenza, in attesa dell'Autorità Giudiziaria. Con quest'ultima operazione salgono oltre a 5 chilogrammi di quantitativo di sostanze stupefacenti negli ultimi mesi a Pescara, nei confronti di 17 persone (di cui 7 in stato di arresto).

L'operazione, oltre a confermare i massimi livelli di attenzione da parte delle Fiamme Gialle, in particolar modo nel settore del contrasto, si inserisce in un più ampio contesto di attività di prevenzione, disposto dal Comando Provinciale di Pescara, al fine di garantire maggiore sicurezza nelle aree più sensibili del capoluogo (Aree di Risulta, Piazza Santa Caterina, Rancitelli, San Donato, Fontanelle e zone della riviera).