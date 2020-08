Bagnini spettacolari sulla riviera pescarese

Nella giornata di oggi, 21 Agosto 2020, dallo Stabilimento LE CANARIE di Pescara, si erano smarrite tre bambine di età compresa tra i 3 e i 5 anni.

Le tre piccole si sono incamminate arrivando fino allo stabilimento ARETUSA, dove incuriosite dalle barriere frangiflutti sono state prontamente richiamate dalla bagnina dell'Agenzia di Servizi Praesidium Agency MARINA FRANCESCA GIAMMARINO in servizio lì e dato l'orario quasi alla fine del turno visto che erano le 18.20 circa.

È stato proprio grazie a questo intervento involontario, poiché non dettato dalla descrizione delle bambine, ma semplicemente dal fatto che esiste un'ordinanza che vieta il transito sulle barriere, che Marina Francesca ha messo le tre piccole in sicurezza ed atteso con loro l'arrivo di uno dei genitori.

È a lei che va il nostro plauso e soprattutto quello dei genitori di queste tre piccole bambine! Il Responsabile del Personale della PRAESIDIUM AGENCY, CARLO FERRONE, dice di lei:

"Marina è una nuotatrice esperta, sin dal giorno che è entrata in servizio con noi, ha dimostrato sempre la propria dedizione per questo tipo di lavoro, è formata a 360°. La ragazza inoltre, anche lo scorso anno si è resa protagonista di un salvataggio allo stabilimento La Perla Rosa, avendo anche un Encomio dal Comune di Cepagatti, per noi, parlo a nome di tutta la Praesidium Agency è un onore averla con noi, perché cerchiamo sempre di dare il meglio alla clientela."