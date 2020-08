Pescara, incendio nel pomeriggio nella zona di San Silvestro

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Un forte incendio ha invaso San Silvestro, frazione che si trova a Pescara sud. Le cause di questo fenomeno potrebbero essere le alte temperature ed il vento che hanno investito la città di Pescara. Tanta paura tra i residenti ed in un noto ristorante. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per spegnere le fiamme. I cittadini hanno immortalato sui social l'accaduto. Anche a Punta Aderci, vicino Vasto, c'è stato un incendio che ha provocato danni sul litorale abruzzese.