Incendio San Silvestro, Masci firma l'ordinanza

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il Sindaco di Pescara, Carlo Masci, ha firmato l'ordinanza sull'apertura del C.O.C dalle ore 17:00, a seguito dell'incendio che divampato a San Silevestro. A seguito di un incendio sviluppatosi tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi e che sta tuttora interessando l’area di San Silvestro, in particolare la zona di Colle Renazzo, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato un’ordinanza che ha disposto l’apertura del C.O.C. fin dalle ore 17:00.

Vista l’estensione del fronte interessato dalle fiamme, il provvedimento attiva le seguenti funzioni:

Funzione 1 - Tecnica e Pianificazione;

Funzione 2 – Sanità, assistenza sociale e veterinaria;

Funzione 3 – Volontariato;

Funzione 7 – Strutture operative locali e viabilità; Funzione 9 – Assistenza alla popolazione;

Funzione 11 – Mass Media e informazione/comunicazione.

Le predette funzioni sono attivate unitamente al supporto della Segreteria di coordinamento e raccolta dati, nonché all’attivazione dei CANADAIR e di tutti gli altri mezzi idonei ad affrontare efficacemente l’incendio in corso, per il tramite della Prefettura di Pescara, della Regione Abruzzo e del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, nonché del Comando Generale dei Vigili del Fuoco e di tutte le altre Istituzioni deputate a fronteggiare l’emergenza.

L’incendio è stato purtroppo alimentato dalle alte temperature e dalle folate di vento caldo che hanno caratterizzato la giornata odierna; le fiamme hanno provocato l’evacuazione e il danneggiamento di alcune abitazioni; la Country House Paradiso, dove si stava svolgendo un banchetto, è stata a sua volta evacuata.