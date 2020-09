Pescara, incendio in un appartamento in Via Savonarola

Alle ore 09.00 circa una squadra dei vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Savonarola 58 per incendio appartamento al 5°piano che ha interessato il materasso della camera da letto. La squadra, prontamente giunta sul posto con l'ausilio dell'autoscala, entrava nell'appartamento invaso dal fumo constatando che non vi era nessuno all'interno e provvedeva a spegnere l'incendio. Sul posto interveniva una volante della Polizia di Stato.