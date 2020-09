Pescara Calcio: Asencio è ufficialmente un nuovo giocatore

Raul Asencio è ufficialmente il nuovo attaccante del Pescara. Qualche giornofa è arrivata la fima sul contratto da parte del giocatore con la società biancazzurra. Asencio, classe 1998, arriva con la formula del prestito dal Genoa e debutterà mercoledì in Coppa Italia contro il Notaresco allo stadio Adriatico di Pescara. Ecco il comunicato della società:

"La Delfino Pescara 1936 comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla società Genoa C.F.C. le prestazioni sportive dell’attaccante classe 98’ Raúl Asencio. Cresciuto nel Burriana, club dilettantistico della Comunità Valenciana, il 15 luglio 2015 viene acquistato dal Genoa, con cui firma un contratto triennale: inserito nel settore giovanile, si mette in mostra come uno dei migliori giocatori della squadra. Il 14 luglio 2017 viene ceduto in prestito all’Avellino. Con il club irpino debutta fra i professionisti disputando il 13 agosto l’incontro di Coppa Italia perso 3-1 contro il Verona. Trova la sua prima rete il 24 ottobre seguente decidendo al 69′ la sfida interna vinta 1-0 contro la Pro Vercelli. Al termine della stagione colleziona 32 presenze segnando 6 reti, chiudendo al 14º posto in campionato. Rientrato al Genoa, il 6 agosto 2018 passa in prestito al Benevento (in tutto il campionato disputa 21 partite, segnando 3 reti). Esattamente un anno dopo, passa in prestito annuale al Pisa, società neopromossa in Serie B. Gioca solo 3 partite con il club toscano, tanto che il 17 gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Cosenza. Il 25 gennaio 2020 realizza la sua prima rete con la maglia del Cosenza, con un colpo di testa nella sconfitta esterna per 2-1 contro la Salernitana. Si ripete 7 giorni dopo a Pescara e poi firma una doppietta (una rete con una bellissima sforbiciata) nel 3-0 del Cosenza in casa del Livorno. Sigla altri tre gol nella sconfitta casalinga (1-2) contro il Cittadella, nel pareggio interno (2-2) contro il Trapani e per finire nella soffertissima vittoria (2-1) casalinga contro il Pisa."