Pescara, rapina alle Poste di Via Monte Faino

Nel primo pomeriggio di oggi, 27 novembre 2020, c'è stata una rapina presso le Poste Italiane di Via Monte Faito, a Pescara, nella zona dell'Ospedale. Due uomini, armati di pistola e con il volto coperto, hanno fatto irruzione presso l'ufficio postale e sono fuggiti subito. Sul posto sono intervenute le Forze dell'Ordine dopo il lancio dell'allarme. Le indagini sono in corso e non è ancora stato quantificato la cifra del bottino.