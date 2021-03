Pescara, furto notturno nel quartiere di Portanuova

All’esito dei recenti episodi di furti notturni in veicoli e negozi nel quartiere di Portanuova a Pescara, anche la Guardia di Finanza ha incrementato i servizi di controllo. L’ultimo di questi è avvenuto questa notte, a pochi passi dalla Cattedrale di S. Cetteo dove a un soggetto pescarese si è reso responsabile del furto di alcuni oggetti in un’auto ivi parcheggiata. L’immediato intervento della pattuglia della Guardia di Finanza, in perlustrazione nella zona, grazie anche alle telecamere di videosorveglianza della Caserma di Via Cincinnato, hanno consentito di individuare l’autore del furto commesso all’interno del veicolo parcheggiato. Si è appurato come l’uomo ha armeggiato per aprire lo sportello del lato passeggero di una Fiat Punto per poi rovistare all’interno dell’abitacolo e del bagagliaio e, dopo aver afferrato una sacca blu, si è allontanato precipitosamente, in direzione di Via dei Bastioni.

Nell’immediatezza del fatto, i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza hanno aiutato i Finanzieri a tracciare un identikit sufficientemente dettagliato del responsabile del furto. Dalle immagini si notava chiaramente un uomo con in spalla uno zaino di colore rosso, vestito con un pantalone della tuta di colore nero, un giubbino con cappuccio di colore grigio, mascherina di protezione di colore nero. Immediate ricerche hanno interrotto la fuga dell’uomo che è stato rintracciato e fermato, poco dopo, all’altezza di Via Tavo.

Il ragazzo pescarese identificato –classe 1997 – già gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, si è reso disponibile a portare i militari sul luogo di abbandono della refurtiva, in Via Attilio Monti, dove è stata rinvenuta la sacca blu sul marciapiede, contenente vari oggetti ed effetti personali del proprietario del veicolo. L’autore del furto è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.