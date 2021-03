Quale futuro per Nuova Pescara? Sabato 20 marzo l'evento del PD della Provincia

"Abbiamo deciso di 'ripubblicizzare' il dibattito sulla creazione di Nuova Pescara, cioè di riconsegnarlo alla discussione delle cittadine e dei cittadini, dei loro rappresentanti istituzionali, delle associazioni di categoria, dei protagonisti della vita culturale della nostra area metropolitana – afferma Nicola Maiale, segretario del PD della provincia di Pescara – generando un dibattito senza angoli sui processi di government che accompagnino le direttrici relazionali, lavorative, di formazione, di consumo materiale e immateriale che le cittadine ed i cittadini dei comuni di Spoltore, Montesilvano e Pescara hanno tratteggiate nell'ultimo trentennio."

Per questo sabato 20 marzo, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, sulla pagina Facebook PD – Provincia di Pescara e su PD Abruzzo, si svolgerà una tavola rotonda dal titolo "Luogo Comune. Quale futuro per Nuova Pescara?" cui prenderanno parte, i rappresentanti di CNA e Confesercenti, di CGIL, CISL, UIL, il Presidente della Fondazione Pescarabruzzo Nicola Mattoscio, il capogruppo PD al Comune di Montesilvano e Presidente della Commissione Statuto Enzo Fidanza, il capogruppo PD al Comune di Pescara Piero Giampietro, la capogruppo del Movimento 5 Stelle nonché candidata alla presidenza della Prima Commissione Erika Alessandrini, il Sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, il consigliere regionale democratico Antonio Blasioli, il Senatore dem Luciano D'Alfonso oltre ai segretari provinciale e regionale del PD Nicola Maiale e Michele Fina. All'incontro parteciperà, inoltre, il Sindaco di Pesaro Matteo Ricci, con un contributo sulla macroregione Adriatica.

Maiale conclude: