Manoppello, rogo in un capannone di una fabbrica di infissi

Dalle 5:25 di stamattina i Vigili del Fuoco stanno intervenendo con quattro squadre per l'incendio del capannone di un'azienda specializzata nella produzione di infissi a Manoppello. Il rogo, che ha interessato tre contenitori di liquido zinco ed ha provocato il cedimento di una parte della struttura, è stato spento. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell'area danneggiata dalle fiamme.