Zona rossa, Pic-nic e rifiuti lungo il torrente Nora a Cepagatti

Qualche giorno fa, si leggeva sulla pagina di Cepagatti News Liberamente informati:

"ANCORA UN SEGNO DI INCIVILTÀ:

Ci segnalano accumuli di rifiuti di vario genere lungo le sponde del Torrente Nora, e nello specifico tra Little Ranch direzione serre ex Floralp. Nonostante nel nostro comune c'è la possibilità di raccolta per ogni tipo di materiale e tra l'altro lo vengono a prendere anche sotto casa, c'è chi ancora si ostina a riempire le poche zone di verde con rifiuti di ogni genere. Inoltre nella zona ci sono delle aree che sono sotto sequestro segno che stanno monitorando per cercare di "pizzicare " i colpevoli."

Purtroppo però, anche questa segnalazione è caduta nel vuoto e proprio ieri, nel giorno di Pasquetta, lungo il torrente Nora, si sono svolti numerosi pic-nic, in barba alle zone rosse e alle normative anticovid e da alcune foto postate sui social, si notano, oltre ad assembramenti, anche bottiglie abbandonate. Quello che risulta anormale è il perché ieri, nessun controllo sia stato fatto nella zona. Speriamo che questa ulteriore segnalazione serva ad istallare telecamere nella zona e ad intensificare i controlli, poiché i cittadini sono consapevoli che l'amministrazione comunale non può arrivare ovunque ma con la collaborazione di tutti e magari con delle ronde di volontari, la situazione potrebbe notevolmente migliorare.