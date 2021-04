Ancora branco di lupi a Cepagatti

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Dopo varie segnalazioni delle scorse settimane e quella più recente di Cepagatti News Liberamente Informati di venerdì scorso, un'altra segnalazione di avvistamento di lupi, arriva sempre dalla medesima zona, via Di Luzio e via Tre Croci a Cepagatti, dove la scorsa notte i cani di quartiere sembravano impazziti.

Ormai gli abitanti della zona, restano vigili la notte per immortalare i momenti e soprattutto tenere a bada la situazione per evitare spiacevoli incidenti ai propri animali da cortile, perché si sà, il lupo se si accorge della presenza dell’uomo, tende a scappare.

Pare proprio che i lupi abbiano scelto come rifugio i boschetti intorno al Fiume Nora.

Nel caso in cui si dovesse incontrare un lupo, evitare di mettersi a correre, nel caso il lupo tentasse un approccio non girarsi per sfuggire al lupo, ma continuare a mantenerlo di fronte prendendo lentamente distanza:

• se un lupo dovesse attaccare, rannicchiarsi a terra e difendersi con qualunque cosa a disposizione (rocce, bastoni o altro);

• utilizzare strumenti che producono rumore;

• se necessario arrampicarsi su un albero, i lupi non sono in grado di farlo;

• nelle aree frequentate dal lupo non lasciare i cani incustoditi liberi di vagare;

• se si cucina cibo all’esterno provvedere a pulire con cura l’area.

In ogni caso, qualora ci fossero avvistamenti e/o attacchi ad animali, si prega di fare segnalazioni agli organi competenti.