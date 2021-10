Montesilvano, incendio presso un deposito di autovetture

Alle ore 06.30 circa una squadra del Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento volontari di Montesilvano sono intervenute in via Verrotti presso un deposito di autovetture.

Le squadre, prontamente giunte sul posto, hanno spento le fiamme che hanno completamente danneggiato 4 autovetture ,altre tre autovetture e 1 furgone hanno subito danni da calore. Un telone di un semirimorchio è stato anch’esso danneggiato.

Le squadre hanno messo in sicurezza l’area interessata dall’incendio. Le cause sono in corso di accertamento e non si esclude l’ipotesi del dolo. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri.