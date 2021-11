Città Sant'Angelo, autovettura alimentata GPL prende fuoco

Alle ore 17:05 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara e una del Distaccamento volontari di Montesilvano sono intervenuti in via G.D'Annunzio a Città Sant'Angelo per incendio autovettura alimentata a GPL.

Le squadre, prontamente giunte sul posto, hanno delimitato la zona delle operazioni ed hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'auto.Il conducente, mentre era alla guida della vettura, vedendo uscire il fumo dal vano motore ha abbandonato il veicolo ed ha chiamato i soccorsi. Sul posto i Carabinieri.