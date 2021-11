Pescara, partiranno domenica i tre giorni sul PNRR organizzati dai Senatori PD

"Avvicina" è il progetto messo in campo dai Senatori del Partito Democratico, che dal 14 al 16 novembre vedrà Pescara come prima tappa nazionale, e con il quale saranno promosse iniziative di politica di prossimità volte comprendere e approfondire, in un confronto con le realtà locali, le opportunità date dalle risorse del PNRR, ma anche i rischi che possono venire dalla congiuntura sociale ed economica in corso.

"Per Pescara e per la comunità dei democratici questa tre giorni deve essere una occasione da non lasciare al caso" – tiene a precisare il Senatore Dem Luciano D'Alfonso, Presidente della Commissione Finanze e Tesoro e tra i promotori della prima tappa pescarese – "l'obiettivo è quello di aiutare a cogliere le opportunità che offre questa irripetibile stagione del PNRR e di alimentare a Pescara e in tutto il sistema urbano che la circonda, un nuovo fare democratico. Non basta sapere cosa c'è bisogno da fare, occorre conoscere anche la cosa giusta da fare".

Si partirà domenica 14 novembre con l'incontro di una delegazione di Giovani risorse del territorio metropolitano di Pescara e Chieti, per poi proseguire lunedì 15 novembre insieme ai Sindacati e alle Associazioni del Terzo settore e chiudere martedì 16 novembre con alcune realtà economiche territoriali di valore.