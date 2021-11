Pescara, incendio in pieno centro nella cucina di un ristorante

Alle ore 09:15 circa una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via R. Margherita a Pescara per incendio della cucina di un ristorante.

La squadra, prontamente giunta sul posto ,constatava la fuoriuscita di fumo dal locale che era chiuso. Una volta entrati si spegnevano le fiamme localizzate in un angolo della cucina.

Non ci sono stati danni alla struttura e nessun ferito,sul posto intervenivano i Carabinieri e la Polizia di Stato.