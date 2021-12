Maltempo, la pioggia provoca la caduta di un albero in Via Di Sotto

A causa del maltempo un albero, all'inizio di Via Di Sotto a Pescara Colli, è caduto. In questo momento i Vigili del Fuoco stanno tagliando la pianta per evitare danni.

La stessa situazione si era verificata qualche giorno fa anche sulla Nazionale Adriatica Sud, dove un Pino meditteranneo era crollato, a causa del maltempo, sopra due automobili, fortunatamente senza creare vittime e feriti.