Basket, spicca il derby tra Amatori e Pescara

Si chiude il girone di andata del campionato di Serie C Gold con il match di cartello tra le prime due della classe Amatori Pescara 1976 e Pescara Basket, per un derby stracittadino ad altissima quota tutto da seguire.

La squadra di coach Renato Castorina, infatti, guida la graduatoria a punteggio pieno, con otto vittorie in altrettante gare disputate, ottenute alla media di 87,1 punti realizzati (miglior attacco del girone, che sfiderà la migliore difesa dei biancazzurri) e 69,6 subiti, staccando di quattro punti le dirette inseguitrici.

Il quintetto della compagine biancorossa presenta elementi di assoluto spessore e di ben altra categoria ed è guidato dal playmaker Alberto Di Salvia (6,4 punti) che innesca una coppia di esterni estremamente qualitativa e produttiva formata dal croato Sandro Kordis, miglior realizzatore della squadra con 21,4 punti di media, e dall'ex Teramo Antonio Serroni, che ne aggiunge 14,6. Sotto canestro agiscono l'ala forte Tommaso Pichi, il quale contribuisce con 8,1 punti, ed il confermatissimo pivot serbo-corato Milan Dondur, che sta viaggiando a 19,0 punti ad uscita.

Dalla panchina arriva l'ottimo contributo dell'ala Danilo Raicevic, che produce 10,4 punti, dell'esterno Francesco Di Donato (4,3) e del playmaker Lorenzo Eliseo (3,0), con i giovani Francesco Peres, Simone Pietrantoni, Jimmy Antonini, Lorenzo Silveri e Daniel La Torre a completare un organico che sta rispettando in pieno i pronostici estivi.

"Giocheremo contro una squadra che ha messo in mostra tutta la propria forza in questo inizio di stagione – dichiara coach Vanoncini in sede di presentazione – e l'unico modo di pensare di metterli in difficoltà è riuscire a tenerli al di sotto dei loro standard.

Non credo che sarà così facile, in quanto fino ad ora hanno dimostrato di avere un passo importante, di saper gestire qualunque tipo di situazione e di andare a vincere su tutti i campi, avendo il talento e l'esperienza per farlo. Per noi – conclude il tecnico biancazzurro – sarà l'ennesima verifica della nostra capacità di fare un ulteriore passo in avanti nel nostro percorso di crescita."