Montesilvano, appartamento in fiamme in Via Adige

Nel tardo pomeriggio di ieri due squadre dei Vigili del Fuoco di Pescara sono intervenute in Via Adige, a Montesilvano, per un incendio di un appartamento, situato al primo piano di una palazzina.

Le squadre, giunte sul posto, hanno provveduto a far scendere con l'autoscala le persone degli altri appartamenti, che a causa del fumo si erano rifugiati sui balconi.

L'appartamento è andato completamente distrutto. Le squadre dei Vigili si sono messe all'opera per delle verifiche ai piani superiori.Sul posto è intervenuto il Funzionario di turno dei Vigili del Fuoco Carabinieri, la Polizia di Stato, Polizia Municipale ed il personale del 118 con due ambulanze.