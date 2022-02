Distrutta la corona d'alloro dedicata alle vittime delle Foibe

Nelle mattinata di ieri si sono svolte le commemorazioni in ricordo delle vittime delle Foibe e l'Esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia.

Anche a Pescara sono state ricodate le vittime, ponendo presso Piazza Martiri Dalmati Giuliani una corona d'alloro. Questa notte tre persone hanno distrutto e gettato la corona adiacente alla fontana.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della DIGOS, schierati in incognito dal Questore di Pescara per controllare la zona. I ragazzi sono stati arrestati e denunciati. Il Sindaco Carlo Masci ha fatto sapere, tramite la propria pagina Facebook, che verrà posta un'altra corona d'alloro per rendere omaggio ai martiri.