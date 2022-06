Verso le 18:30 di ieri pomeriggio, lunedì 6 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco di Pescara è intervenuta in via Salaria Vecchia per l'incendio di rifiuti all'interno di una costruzione disabitata.

Il personale intervenuto ha spento le fiamme che erano localizzate in un angolo della struttura dove erano ammassati rifiuti vari. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri e la Polizia Municipale.