Anche oggi, venerdì 10 giugno, è stata registrata una nuova scossa di terremoto di magnitudo 3.3 alle ore 11:27, questa volta ad Acquaviva Picena (Ascoli Piceno) mentre ieri sulla Costa Marchigiana Picena, con coordinate geografiche (lat, lon) 42.9600, 13.7980 ad una profondità di 21 km.

Anche questa scossa, così come ieri è stata avvertita in Abruzzo, in particolare lungo la costa, senza registrare danni.